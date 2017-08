Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Totális sztrájk jöhet a Tescónál

Totális sztrájk jöhet a magyarországi Tesco áruházaknál - idézi az Index a Magyar Idők cikkét. A sztrájkbizottság csütörtökön alakult meg a kiskereskedelmi láncnál.

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) szervezésében a 216 hazai Tesco 80 százalékánál csatlakozott a sztrájkhoz az összes dolgozó, valamint a gyáli és a herceghalmi logisztikai központok, továbbá az ­online szolgáltatás munkavállalói. A dolgozók a határozatlan időre szóló teljes munkabeszüntetést sem tartják kizártnak a kormánypárti lap szerint - írja az Index.

A KDFSZ elnöke elmondta: a sztrájkra az alapbér emelése, a fizikai dolgozók munkakörülményeinek javítása, a dolgozókon lévő terhek csökkentése miatt van szükség. Azt kérik, hogy szeptember 1-től a Tesco valamennyi munkavállalója esetén az idei és a tavalyi évhez képest a vállalati bértömeg növekedésének éves szintje (azaz az összes Tesco-alkalmazott összes bére, a péktől, a raktároson át a logisztikusig) érje el a 25 százalékot, illetve hogy valamennyi áruházban emeljék meg 15 százalékkal az alap létszámot, hogy biztosítani lehessen az arányos munkaterhelést, és vissza lehessen szorítani a túlóráztatást, ami a kiskereskedelmet durván sújtó munkaerőhiány miatt már általánossá vált.

Azt is kérik, hogy a munkaerőhiány miatt alkalmazott diákmunkások számát is csökkentsék és pótolják állományban lévő, megbízhatóbb munkaerővel. Követeléseikről pénteken hivatalosan is értesítették az Tescót.

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!