Totális támadás indult a Tesco ellen

Csatlakozik a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kezdeményezéséhez, amelyben hatósági és etikai eljárást kezdeményez a Tesco-Global Áruházak Zrt. ellen.

K. Kiss Gergely, 2017. július 7. péntek, 14:36

A FruitVeB az elmúlt évekhez hasonlóan többször egyeztetett az áruházláncok képviselőivel annak érdekében, hogy a hazai dinnye megjelenésekor az áruházláncok felvehessék kínálatukba a magyar termelők által termelt dinnyét - adta hírül az szervezet.

"A dinnyeszezon várható kezdetéről - az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően - az idei évben is közleményt adtunk ki, valamint a várható terméskilátásokról is tájékoztattuk az érdeklődőket, így a kereskedelmi láncok képviselőit is. Barátságtalan lépésnek tartjuk, hogy a Tesco a magyar dinnyeszezon megkezdésekor kezd árcsökkentésbe. Véleményünk szerint a Tesco árcsökkentési akciója a vásárlók megtévesztését is eredményezi, mert időben egybe esik az Agrármarketing Centrum (AMC) és a NAK dinnyeszezont bevezető kóstoltatási akciójával" - indokolták a lépést.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) korábban felszólította a Tescót., hogy azonnal vonja vissza "a magyar termelőket megalázó és etikátlan akcióját", amelyben 99 forintért árusítják a görögdinnyét, miközben néhány napja még 249 forintért kínálták a gyümölcsöt. A NAK ezért hatósági vizsgálatot is kezdeményez.

Elsőként csütörtökön Pócs János fideszes országgyűlési képviselő kritizálta az üzletláncot az árakciók miatt.