Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tovább szaporodhatnak a Spar-áruházak

A Spar Magyarország árbevétele meghaladta az 516 milliárd forintot 2016-ban, ami 5,2 százalékos növekedés az előző évhez képest, az idén a vállalat az üzlethálózat további fejlesztését tervezi - mondta Heiszler Gabriella, a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója.

A cég az árbevétel további növekedésére számít ebben az évben, de ennek mértékét április végén tudják majd prognosztizálni, mert a nagypénteki zárva tartás jelentősen módosíthatja a korábban megszokott húsvéti forgalmat. A Spar tavaly 20 milliárd forintot fordított beruházásokra, 24 üzletet alakítottak át és 4 újat nyitottak. Idén a tervek szerint 23 milliárd forintból 24 áruház újul meg és ötöt nyitnak.

Hálózatbővítés és -fejlesztés

A cég 2016-ban mintegy 20 milliárd forintot költött beruházásokra, melynek köszönhetően 24 üzletet alakítottak át és 4 új üzlettel bővült a hálózat. Márciusban nyitotta meg kapuit Tököl első Spar üzlete, amelyet egy korábbi üzlethelyiségből alakítottak át több mint 135 millió forint ráfordítással. Augusztusban Szolnokon, szeptemberben pedig Vas megye székhelyén, a Savaria Plazában nyílt új szupermarket. Nőtt a fővárosi szupermarketek száma is, hiszen a Váci út 37. szám alatti CityZen Irodaházban nyitott új egységet a cég.

Novemberben pedig megnyitotta kapuit teljes felújítást követően a pesterzsébeti Interspar. A csaknem kétmilliárd forint értékű modernizálás eredményeképpen az egész áruház megújult, valamint étterem került kialakításra ingyenes wi-fi zónával. Szintén teljes körűen átalakításra került a Kerepesi úti üzlet, melynek berendezését a cég új, nemzetközi szakemberek segítségével kialakított áruházmodellje szerint alakították ki és itt is helyet kapott egy Spar to Go étterem. 2016 végén 345 Spar szupermarket és 32 Interspar hipermarket működött országszerte a Spar logó égisze alatt. A cég 13 ezer munkavállalójával évek óta az ország egyik legnagyobb foglalkoztatója.A hálózathoz 493 üzlet tartozik, ebből 116-ot üzemeltetnek franchise partnerek.

Az üzlethálózat fejlesztésére idén 23 milliárd forintot fordítanak, melynek keretében összesen 24 áruház újul meg és várhatóan 5 új áruház nyitja majd meg kapuit.