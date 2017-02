Trump ismét kiakadt

Donald Trump szerint a hamis híreket közlő média nem a Fehér Ház, hanem az amerikai nép ellensége. Az amerikai elnök egy ilyen tartalmú Twitter-bejegyzésben fejtette ki véleményét pénteken az amerikai média egy részéről.

"A hamis híreket közlő média (a kudarcos New York Times, a CNN és az NBC) nem az én ellenségem, hanem az amerikai népé. BETEG DOLOG" - írta, utóbbi kifejezést csupa nagybetűvel az MTI szerint.

A bejegyzést később törölték, majd negyedóra elteltével az elnök újabb változatot tett közzé, bővítve a korholt médiumok körét. "A hamis híreket közlő média (a kudarcos New York Times, az NBC, az ABC, a CBS és a CNN) nem az én ellenségem, hanem az amerikai népé" - olvasható az új változatban, amelyben már az ABC és a CBS televízió is szerepel.

Ennek előzménye, hogy az elnök csütörtöki, több mint egyórás sajtókonferenciáján többször és több újságíróval is közölte negatív véleményét róluk, vagy egyszerűen leintette őket. A CNN tudósítójával ezúttal is közölte, hogy a tévécsatorna "hamis híreket" közöl, az angol BBC tudósítójával pedig, amikor felállt és megmondta, melyik médium képviselője, Trump közölte: "na, újabb szépség". Az egyik zsidó felekezeti lap tudósítójára, aki az Egyesült Államokban szerinte terjedő antiszemitizmusról faggatta és a válasz után újból szólásra jelentkezett, ráripakodott, és felszólította, hogy üljön vissza.

Trump elnök még a hét elején "A fősodorbeli média megbízhatóságának felmérése" címmel 30 kérdésből álló kérdőívet küldetett híveinek e-mailben, hogy véleményüket kérje a sajtóról. Ebben konkrétan rákérdezett egyes televíziók, köztük a CNN vagy a Fox tudósításaira, s arra, vajon melyik, médium mennyire tisztességesen tudósít róla. (Van, aki úgy véli, hogy a balhék miatt az új elnököt saját pártja, a republikánusok elitje el fogják mozdítani a hatalomból.)

Felháborodtak

Az elnök Twitter-bejegyzéseit heves kritika fogadta. A péntek esti televíziós műsorok elsöprő többségében ezzel, illetve általában Trump elnök sajtónak címzett bírálataival foglalkoztak, újságírók és elemzők egyaránt. A CNN-ben hosszas részletet játszottak be Richard Nixon elnök és külügyminisztere, Henry Kissinger 1972-ben zajlott egyik telefonbeszélgetéséből, amelyben Nixon azt mondja Kissingernek: "a sajtó az ellenség, az elit az ellenség, a professzorok az ellenség". Majd a beszélgetés résztvevői Nixon és Trump sajtóhoz való viszonya között vontak párhuzamot, kifejtve, hogy a sajtó nagy mértékben járult hozzá Nixon bukásához.

Nixonnal példálódzott Michael Beschloss történész is egy másik televíziós vitaműsorban, szintén Nixon azon mondatait idézte, amelyek szerint a sajtó az ellenség.

Shepard Smith, a republikánusokhoz közelálló Fox televízió műsorvezetője szintén bírálta az elnököt. "Ez teljes őrület" - fogalmazott a műsorvezető, aki szerint a sajtó elleni támadásokkal az elnök mintha azt akarná elkerülni, hogy az Oroszországgal kapcsolatos vitákról beszéljen.

A jobboldali rádiós, Rush Limbaugh viszont nagyon is elégedett volt az elnök sajtóval kapcsolatos megállapításaival. Limbaugh nem a pénteki Twittereket kommentálta, hanem a csütörtöki sajtókonferenciát.

Jeff Zucker, a CNN hírtelevízió elnöke többször is megszólalt. Először egy tanácskozáson újságíróknak azt mondta, hogy a csatorna elleni támadások csak erősítik a munkatársak büszkeségét és a CNN nézettségét. A New York magazinnak adott interjújában pedig azt fejtegette, hogy a világ fontos fővárosaiban, így Pekingben, Moszkvában, Teheránban és Damaszkuszban is a CNN-t nézik és a Donald Trumpról a világban megjelenő képet nagyrészt éppen a CNN alakítja. "A további ellenséges viszony ezzel a csatornával tévedés lenne" - szögezte le Zucker. A CNN elnöke egyébként jól ismeri Donald Trumpot: ő volt ugyanis az NBC Universal elnöke akkor, amikor Trump valóságshowja az NBC műsorán ment, sőt éppen Zuckernak volt köszönhető, hogy a valóságshowra szerződést kötöttek. Jeff Zucker megosztotta a New York magazinnal azt is, hogy jelenleg is havonta találkozik Donald Trumppal.