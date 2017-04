Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tűz volt a nyíregyházi hulladékfeldolgozónál (frissítve)

Szemét, gumiabroncs és aljnövényzet kapott lángra a Nyíregyháza külterületén lévő hulladékfeldolgozó telep közelében vasárnap kora este - közölte honlapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A fűzet késő este eloltották.

A megyeszékhely és a 403-as főút között fekvő telephez nagy erőkkel érkeztek ki három település tűzoltói, akik kétórás munkával, öt vízsugárral oltották el a mintegy ötszáz négyzetméternyi területen a lángokat.

A katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is riasztották, az első kiérkezett egységek három vízsugárral kezdték meg a lángok oltását. A tűz és az erős füst nem veszélyezteti a lakosságot. Az M1 helyszíni tudósítója az esti híradóban elmondta: a válogatótelepen található gépsor is meggyulladt, és még nem tudni, ég-e veszélyes anyag is - írta az MTI.

A tűzesetben senki sem sérült meg.

Képünk illusztráció.