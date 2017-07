Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ugyanarra készül a Tesco, a Spar és az Auchan is

Növekvő dinnyeforgalomra számítanak az idei szezonban a Magyarországon működő áruházláncok, ehhez támogatást kapnak a magyar dinnye népszerűsítését célzó, az Agrármarketing Centrum (AMC), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az agrártárca által szervezett promóciós kampánytól is.

A Spar Magyarország tavaly több mint 7 ezer tonna dinnyét forgalmazott, az idén ennél is többre számít. Az eladott mennyiség zömét a nyári szezonban értékesítette az üzletlánc, a termékek jelentős része magyar gazdálkodóktól származott - tájékoztatta a cég az MTI-t.

A magyar dinnye megjelenésekor ezúttal is felfüggesztik az import dinnyék beszerzését. A dinnyeszezon kezdetével a Spar Magyarország üzleteiben most is szervez áruházi dinnyekóstolást - jelezte a társaság.

Az Auchan arról számolt be, hogy tavaly mintegy 2500 tonna dinnyét értékesítettek, ami az idén 15-20 százalékkal növekedhet. Július második hetétől szeptember közepéig ők is csak magyar görögdinnyét árusítanak üzleteikben.

A Tesco-Global Áruházak Zrt. azt közölte, hogy magyar görögdinnyéből az idén a tavalyihoz hasonló mennyiséget, 10 ezer tonnát értékesítenek Magyarországon. Ugyanennyi magyar dinnye kerül a Tesco cseh, lengyel és szlovák áruházaiba is - tették hozzá. (Dinnyebotrány: a Tesco reagált a vádakra.)

A magyar dinnyepiac

A magyar görögdinnye fogyasztásösztönző kampány a héten kezdődött és augusztus 20-ig tart, az akcióhoz hét áruházlánc csatlakozott

A magyarországi görögdinnye termés az előrejelzések szerint az idén mintegy 200 ezer tonna lesz, sárgadinnyéből 18 ezer tonna várható. Görögdinnyét Magyarországon mintegy 5 ezer hektáron, sárgadinnyét mintegy 600 hektáron termesztenek. A magyarországi görögdinnye-termés mintegy 70 százalékát Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye adja.

A magyar fogyasztás évente és fejenként 13-15 kilogramm, exportra 80 ezer tonna jut, főként a német, a lengyel, a cseh piacra, és a balti országokba.