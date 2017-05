Új felső vezetőket nevezett ki a Telenor

Május 8-tól új marketing vezérigazgató-helyettes irányítja a Telenor marketing divízióját, melybe két új igazgatót is kineveztek - adta hírül a cég.

Domokos László, 2017. május 11. csütörtök, 18:04

Az új vezérigazgató-helyettes az osztrák születésű Petra Stangl (címlapkép) lett, aki a régió telekommunikációs piacán szerzett több mint tizenöt éves tapasztalattal rendelkezik.

A közgazdász végzettségű szakember Németországban született és nevelkedett; karrierjét a biztosítási szektorban kezdte. Majd 2000-től a Mobilkom Austria (ma Telekom Austria) telekommunikációs szolgáltatónál töltött be marketinges pozíciókat, többek között a lojalitásprogramokért volt felelős, majd fogyasztói marketing vezetőként dolgozott. Később 2010-ben marketing vezérigazgató-helyettesként csatlakozott Szerbiában az osztrák tulajdonban lévő Vip Mobile-hoz, 2012-ben a Telekom Austria nemzetközi marketing igazgatójának nevezték ki, ahol a vállalat közép-kelet-európai régiós marketingaktivitásainak összehangolásáért volt felelős. Az elmúlt két évben független konzultánsként startupok számára nyújtott üzleti tanácsokat. Új pozíciójában a Telenor Magyarország lakossági kártyás és számlás ajánlatainak fejlesztésért, a cég pozícionálásáért és a márkaépítésért, valamint a vállalati értékesítésért és a marketing részlegekért felelős. A poszton Mike Michel helyébe lép, aki 2017 januárjában távozott a Telenor Magyarországtól.

Az elmúlt hetekben a marketing területen két új igazgató is kineveztek, akik Lukas Antos korábbi lakossági marketing igazgató feladatait veszik át. A szakember három év után, 2016 decemberében távozott a Telenor Mianmarhoz.

A Telenor Magyarország új lakossági marketing igazgatója Mila Kusheva, aki a Telenor Bulgária fogyasztói és kisvállalati marketingért felelős vezetői posztjáról érkezett. A tizenhárom éve a távközlési szektorban dolgozó bolgár szakember széles körű, marketing területen szerzett tapasztalattal rendelkezik, többek között a vállalati márka terén. A szakember marketing, reklám és üzleti kapcsolatok szakon szerzett alap-, valamint nemzetközi kapcsolatok szakon mesterdiplomát a bolgár University of National and World Economy egyetemen; továbbá a London Business School stratégiai marketing szakát is elvégezte.

Mila KushevaNapi.hu Mila KushevaNapi.hu

A Telenor Magyarország új brand- és marketingkommunikációs igazgatója Civin Péter lett. A szakember 2013 óta dolgozik a vállalatnál, ahol korábban a digitális szolgáltatások marketingtevékenységéért, illetve a vállalati értékesítési marketingért felelős vezető volt. Civin a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett pénzügyi diplomát, karrierjét pedig a Kraft Foods Magyarországnál kezdte. Számos számítástechnikai és távközlési vállalatnál szerzett iparági tapasztalatot, 2007-2012 között pedig a Microsoft ír és magyar központjainál töltött be különböző pozíciókat.

Civin PéterNapi.hu Civin PéterNapi.hu