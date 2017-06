Új korszak jön az állami vállalatoknál

A versenyszféra számos cége után az MVM Csoport és a nemzeti közműszolgáltatási rendszer részeként működő Főgáz Zrt. is úgy döntött, hogy a felhőbe helyezik hr-folyamataikat - közölte az SAP Hungary Kft.

Szabó Zsuzsanna, 2017. június 15. csütörtök, 21:28

Az MVM Csoportnál és a Főgáznál is a most bevezetendő rendszer egy komplex értékelési rendszert takar, amely a teljesítményarányos kultúra erősítését fogja szolgálni, hogy a legmodernebb technológia segítségével vezetik be az egyéni célok rendszerét, ennek ellenőrzését és az ez alapján történő, átlátható bónuszkalkulációt.

A Főgáz emellett megújítja az oktatást, a tehetséggondozást, az utódlástervezést, illetve a belső információmegosztást, amely egy belső közösségi média platformon zajlik majd.

A két vállalatcsoport 7500 alkalmazottja gyorsabb hr-es ügyintézésére számíthat, hiszen bárhonnan és bármikor elérhetnek majd számos fontos funkciót. Az SAP SuccessFactors felhőmegoldását több lépésben, várhatóan az év végéig vezetik be a cégeknél.

Az SAP vállalati felhő hr-szolgáltatását Magyarországon olyan vállalatok hasznáják már, mint például a Mol, vagy a Bonafarm Csoport.