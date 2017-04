Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új korszak kezdődik: engedélyt kapott az első nemzeti lakáslottó

Megszületett az első nemzeti otthonteremtési közösségről (nok) szóló engedély. Az MNB ma kiadott határozatában megbízható szervezőként ismerte el a Central NOK részvénytársaságot, így már toborozhatják is a tagokat - értesült az Azénpénzem.hu.

Közzétette az MNB határozatát, amellyel most már hivatalosan is útjára indulhat a nemzeti lakáslottónak is "becézett" konstrukció.

A jegybanki határozatban megbízható szervezőként a Central NOK Szervező Zrt.-t ismerték el. A fogyasztóvédelmi hatóság adatbázisának vizsgálata alapján korábban többen is arra jutottak, hogy kizárólag a Carion-csoport felelhet meg az előírt követelményeknek.

A Carion honlapján a cégcsoport tagjai között ugyan nem szerepel a Central, de az sokatmondó lehet, hogy az új cég székhelye pontosan megegyezik a Carionéval (Budapest, II, kerület, Bécsi út 25.). A vezetőségben is látszik az átfedés - írta a portál.

Az MNB már nemcsak engedélyezte a Central számára, hogy 100 millió forintos alaptőkével mint megbízható szervezőként megkezdje a nok-tagok toborzását, hanem már a felügyeleti nyilvántartásba is bekerült a cég.

A Céginfo.hu adatai szerint a most engedélyt kapott cég 2001-b0n Poligrupo Hungária Fogyasztói Csoport Szervező Rt. néven indult, majd tavaly július 19-től vette fel jelenlegi nevét. A cég ezer darab törzsrészvényének egyenként százezer forint a névértéke - azaz "hozta" a nok-hoz megkívánt törvényi minimumot.

A társaság legutóbbi, 2015-ös mérlege szerint az adózás előtti eredménye 136 millió forint volt, a kötelezettségállománya pedig 395 millió forintra rúgott..

Ezek a játékszabályok

A parlament 2016 márciusában fogadta el a nok-ról szóló törvényt. A jogszabály szerint a közösségekhez csatlakozó tagok kötelezettséget vállalnak meghatározott összeg előre meghatározott ütemben történő befizetésére. A megtakarításokat csak új ingatlan vásárlására lehet fordítani, amelynek szerződéses értéke 10 millió és 40 millió forint között lehet. Sorsolással vagy licittel döntik el, hogy ki, mikor jut lakáshoz. A megtakarításon felül hiányzó összeget a közösség kamatmentesen megelőlegezi a szerencsés tagoknak. A futamidő legalább 10 év, legfeljebb 15 év, a közösség tevékenységét addig folytatja, amíg minden tagja ingatlanhoz nem jut.

A konstrukcióhoz állami támogatás jár, amelynek mértéke a befizetési kötelezettség 30 százaléka, de legfeljebb havi 25 ezer forint. A közösségbe történő befizetésekre azonban az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) kártalanítási kötelezettsége nem terjed ki.

A közösséget egy szervező cég működteti, amely Magyarországon bejegyzett zrt. lehet, legalább 100 millió forintos alaptőkével. A szervező a közösség tagjait nyilvános felhíváson toborozza, egy közösség létrehozásához legalább 120 tag kell. Egy szervező több közösséget is működtethet. A szervező vagyonának el kell különülnie az általa működtetett nok vagyonától.

Ha a közösséget fél éven belül nem veszik nyilvántartásba, a lakásvásárló mentesül a kötelezettségek alól, és a szervező köteles visszafizetni neki a regisztrációs díjat. A kormány végrehajtási rendeletében egyebek mellett rögzíti, hogy a nok szervezőjeként történő elismeréshez és a már működő szervező megbízható szervezőként való elismeréséhez az MNB engedélye szükséges, továbbá a közösség toborzására irányuló nyilvános felhívás általános tartalmának jóváhagyásához is. Meghatározza azt is, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani az engedélyeztetéshez.

A fogyasztóvédelem is figyeli

Az MNB korábbi tájékoztatójából kiderül, hogy az engedélyezésre irányadó határidő három hónap, az MNB a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül kérhet hiánypótlást, ha a kérelem nem felel meg a jogszabályoknak. A szervezőként való elismerésre vonatkozó engedély a létrehozandó közösség tagjainak toborzására vonatkozó engedélyt is tartalmazza. A határozat érvényét veszti, ha a szervező a határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül nem nyújtja be a közösség létrejöttéhez szükséges kérelmet a hatósághoz.

A szervező a közösség működtetésén túl kizárólag a közösség tagjának tulajdonában álló lakóingatlan megvásárlásával és értékesítésével összefüggő feladatokat láthat el. Ha a cégnyilvántartásba már bejegyzett zártkörűen működő részvénytársaság kíván szervezőként továbbműködni, a hatóság abban az esetben ismeri el szervezőként, és adja ki a szervezői engedélyt, ha az engedélykérelem benyújtását megelőzően legalább ezer lakóingatlan építésében, illetve értékesítésében részt vett, és legalább 2 éve folyamatosan teljesítette a fogyasztói csoportokról szóló jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit a fogyasztóvédelmi hatóságnak.

