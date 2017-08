Új szabályok jönnek szeptembertől - minden lakástulajdonos érintett

Szeptember 1-től lép életbe az új porszívószabályozás: maximum 900 wattos gépek kerülhetnek forgalomba. És ez nem minden. Itt az összefoglaló a várható változásokról.

Csernátony Csaba, 2017. augusztus 16. szerda, 07:08

Két hét múlva, szeptember 1-jétől kezdődik az új időszámítás az uniós, ezen belül a magyar porszívópiacon. Második fázisába lép ugyanis a porszívó-szabályozás, amelynek egyik leginkább lényeges eleme, hogy szeptembertől maximum 900 Watt teljesítményű porszívókat lehet gyártani. A szabályozás első lépcsőjében, 2014 szeptemberétől az 1600 Wattnál erősebb porszívókat söpörték ki a piacról.

Mit jelent?

Az uniós porszívószabályokat a takarékosság jegyében vezették be. Az EU-s rendeletben szereplő kalkuláció azzal indokolta a teljesítménykorlátot, hogy 2005-ben 18 terawattórát fogyasztottak a porszívók, ami a 2014-ben és az idén életbe lépő korlátozás nélkül 2020-ban már 34 terawattóra lenne részben az energiafogyasztás bővülése miatt. Az EU-s döntéshozók úgy számoltak, hogy a szabályok révén az említett 34 terawattóra helyett csak 19 terawattórát nyelnek majd le a lakásokban használt porszívók.

A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza korábban kiszámolta, hogy Magyarországon miként néz ki a helyzet. Az uniós porszívószabályokat és a fogyasztási limiteket úgy határozták meg, mintha egy 87 négyzetméteres lakást évente ötvenszer porszívóznának ki átlagosan.

Ha ezzel, a magyarországi áramárakkal, négymillió háztartással, és a 2014 óta érvényben lévő maximális évi 62 kilowattórás fogyasztással számolunk, akkor évente az ország több mint 9 milliárd forintot porszívózik el. 2017 szeptemberétől a maximális fogyasztás azonban csak 43 kilowattóra lehet, így - ha mindenki korszerű géppel takarítana - 6,3 milliárd forintra csökkenhetne a porszívóbüdzsé. (Ez persze csak hipotetikus számítás, hiszen nagyon sok háztartásban még a 2014-ben életbe lépett limiteket sem feltétlenül teljesítő, nagyobb fogyasztású porszívók dolgoznak.)

Rosszabbak lesznek?

Bár a maximális teljesítmény csökkenni fog, ez a gyártók szerint nem jelenti azt, hogy az új szabályoknak megfelelő 900 Wattnál kisebb teljesítményű gépek rosszabbak lesznek porszívás szempontjából. Az elektromos teljesítmény ugyanis csak azt mutatja, hogy mennyi áramot vesz fel a készülék, ennek egy része azonban pocsékba megy, mivel hő termelődik.

Sokkal lényegesebb az úgynevezett szívóteljesítményt jelző, úgynevezett DPU-érték (Dust Pick Up-érték). Ez azt mutatja meg, hogy az adott készülék a mérés során mekkora mennyiségben volt képes eltávolítani a mesterséges szennyeződést. A DPU kiszámításához használ képlet bonyolult, ezért a gyártók egy egyszerűbb jelölést alkalmaznak a porszívók energiacímkéjén. Az A-s jelöléssel ellátott porszívók a legjobbak, a B-sek vagy C-sek kevésbé hatékonyak és így tovább egészen a G betűig, amelyek a leggyengébben szívnak.

Halkabbak jönnek

Henrik Sundström, az Electrolux jászberényi porszívóüzemének gyárigazgatója áprilisban a Napi.hu-nak adott interjújában azt mondta: kedvező változásokat hoz az új szabályozás. Növekedni fog a közép- és magas kategóriás termékek aránya, így a fogyasztók jobb minőségű és alacsonyabb energiafelhasználású modelleket használhatnak a háztartásokban. A szakember is utalt az elektromos és a szívóteljesítmény közötti eltérésre. Sundström azt mondta, hogy a szívási teljesítmény nem a felvett energiától függ, hanem attól, hogy milyen hatékonysággal működik a motor, illetve még attól, hogy milyen minőségű a szívófej. Szeptember 1-jétől várhatóan nem fog romlani a szívóteljesítmény.

Wágner Gábortól, a német Sebo márkájú porszívókat forgalmazó Dunartis Kft. értékesítési vezetője pedig az új szabályokról elmondta, hogy a teljesítménykorlát mellett több más szabály is életbe lép. A porszívó szűrőrendszeréből kiáramló, tehát a szobába visszafújt levegő tisztaságának is a korábbi szintnél magasabbnak kell majd lennie; a porszívó egészen pontosan maximum 1 százalék port engedhet majd vissza a levegőbe. Emellett a 80 decibelnél hangosabb porszívókat is kizárják a piacról.

Nem minden porszívó érintett

Az új szabályozás nem vonatkozik az összes porszívótípusra - közölte Wágner Gábor. Csak a háztartási és professzionális - például szállodai - felhasználásra szánt általános (keménypadló és szőnyeg tisztítására egyaránt alkalmas) álló porszívók és hagyományos felépítésű padlóporszívóknak; az akkumulátorról és hálózatról egyaránt üzemeltethető, hibridekre; a kizárólag szőnyeg- vagy keménypadló tisztítására alkalmas porszívókra, és a vízszűrős berendezésekre vonatkoznak az új szabályok. Utóbbiak azonban nem keverendőek össze a nedves porszívókkal.

Nem vonatkoznak az új szabályok viszont a nedves porszívókra; a száraz-nedves porszívókra, a csak akkumulátorról üzemeltethető porszívókra, a robotporszívókra, az ipari porszívókra, a központi porszívókra, a padlópolírozókra és a kültéren használható gépekre.

Mi lesz a boltokban?

Az említett új korlátok a gyártókra vonatkoznak, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem tűnnek el egyből a nagyobb teljesítményű porszívók a boltokból. A meglévő, 900 wattosnál nagyobb teljesítményű porszívókat még eladhatják, de ha kifogy a készlet, akkor már csak az új szabályoknak megfelelő gépeket kapnak majd a gyártóktól.