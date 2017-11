Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új szokása lett a pénzszóró magyar vásárlóknak

A vártnál is nagyobb lehet az internetes vásárlások részaránya az adventi hetekben - idézi az MTI Vámos Györgyöt, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkárát, aki vasárnap az M1 aktuális csatornán beszélt az adventi vásárlási őrületről és a várható fogyasztói magatartásról.

Óriási, mintegy 100 milliárd forintos forgalomra készülhetnek a kiskereskedők: a becslések szerint az idén ennyit költhetnek karácsonyi ajándékokra a hazai fogyasztók.

Ráadásul nem biztos, hogy ez növekvő bolti tömegekkel jár együtt: Vámos György főtitkár szerint túl a fekete péntek "sokadik hullámán", úgy tűnik, a vásárlásokon belül a korábbi várakozásoknál is nagyobb lesz az internetes rendelések részaránya. Most, a novemberi leárazás hullám vélhetően meghaladta a 20 milliárd forintos korábbi várakozást, vagyis az ünnepekre készülve is nőhet a fogyasztás az online térben.

Azok a cégek, amelyek már jelezték, hogy milyen volt a tavalyi fekete péntek-sorozathoz képest a bővülés, kétszámjegyű növekedési mutatókról számoltak be - érvelte meg az optimizmust a szervezet vezetője. Ő úgy látja, hogy az internetes kereskedelem Magyarországon a hibákkal együtt összességében biztonságos. Az ilyen vásárlásoknál 14 napos, indoklás nélküli elállási joga van a vevőnek, és vannak olyan áruházak is, amelyek önként hosszabb elállási időt kínálnak, vagyis az emberek bátrabban rendelhetnek az interneten keresztül.

A kockázatok további csökkentésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a jogsértő webáruházakat feltünteti a fogyasztovedelem.kormany.hu weboldalon.