Új vezető a Citi budapesti szolgáltató központja élén

Jane Ellist nevezték ki a budapesti Citi Szolgáltató Központ új vezetőjévé, emellett őt bízták meg a Citi Enterprise Supply Chain vállalati beszerzési (ESC), és a Citi Shared Services (CSS) szolgáltató központi területek vezetésével az Európa, Közel-Kelet és Afrika régióban.

A budapesti Citi Szolgáltató Központ azzal a céllal, hogy szolgáltatásokat nyújtson az Európa, Közel-Kelet és Afrika régió 54 országában működő Citi-vállalatok számára, illetve egyes funkciók esetében világszerte. Az elmúlt tizenegy évben az ország hat legnagyobb szolgáltató központja sorába fejlődtünk, ahol jelenleg több mint 1600 szakemberünk nyújt változatos szolgáltatásokat mintegy 25 területen - mondta Jane Ellis.

A szakember 2010-ben csatlakozott a Citihez. Azóta több regionális, illetve globális felső vezetői pozíciót töltött be az ESC, valamint az operáció és technológia különböző területein, ahol a magyarországi kinevezését megelőző években a működési folyamatok fejlesztésére és a hatékonyság növelésére helyezte a hangsúlyt.

Ezt megelőzően Ellis olyan vállalatok operációs, beszerzési, illetve szolgáltató központi szervezeteit irányította Európában és Ázsiában, mint a SmithKline BeeCham, a HM Treasury, a Rok és a National Grid plc.

Az új vezető a kereskedelmi kapcsolatok doktorátusa címét a Bath-i Egyetemen szerezte. Korábban a Chartered Institute of Purchasing and Supply, a világ vezető beszerzési szakmai szervezetének elnöke volt. Jelenleg az Egyesült Királyságban működő Board of Minority Supplier Development szervezet elnöke, valamint üzleti és személyes coaching szakirányú posztgraduális tanulmányokat folytat a Chester Egyetemen.