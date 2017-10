Új vezetője lesz a budapesti luxushotelnek

Új hotelmenedzsert neveztek ki a budapesti The Ritz-Carlton élére, aki a szállodaigazgatói posztot is betölti az új vezető érkezéséig - adta hírül a szállodalánc.

Szász Péter, 2017. október 17. kedd, 06:20

Engelbrecht Kinga lesz a fővárosi The Ritz-Carlton hotelmendedzsere, aki többek között a magyar közönség körében szeretné népszerűvé tenni a szállodát.

Engelbrecht Kinga több, mint 15 éves szállodaipari tapasztalattal rendelkezik. A The Ritz-Carlton, Budapest előtt olyan szállodákban látott el szállodaigazgatói pozíciókat, mint a bermudai The Loren at Pink Beach Resort, a budapesti New York Palota, Boscolo Budapest - Boscolo Residence és a Mamaison Andrássy Hotel - Mamaison Residence Izabella.

A The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., melynek székhelye az Egyesült Államokban, a Maryland állambéli Chevy Chase-ben található, jelenleg több mint 90 szállodát üzemeltet az amerikai kontinensen, Európában, Ázsiában, a Közel-Keleten, Afrikában és a Karib-térségben, emellett több mint 40 szálloda- és lakóingatlan-fejlesztési projektet folytat világszerte. A The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. a Marriott International, Inc. 100 százalékos tulajdonú leányvállalata.