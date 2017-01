Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb botrány érik Magyarországon - 350 dolgozó sorsa kérdéses

Komoly következményei lehetnek az Alexandra üzleteket működtető cég és az azokat ellátó nagykereskedő között kialakult vitának, amelyhez a számviteli és a pénzügyi szabályok be nem tartása vezethetett. A Rainbow Üzletlánc Kft. befektetőt keres a boltok átvételére, illetve közös működtetésére. A Líra kivonta könyveit a hálózatból, a Libri tárgyal a további együttműködésről.

Az Alexandra könyvesboltokat működtető Rainbow Üzletlánc Kft. november 30-ai állapot szerint 3,23 milliárd forintot követel Matyi Dezső megközelítően hetven korábbi és jelenlegi vállalkozásától, Matyi Dezsőtől és egy hozzá közel álló személytől - tudta meg a Napi.hu. A Rainbow-nak ugyanakkor 3,62 milliárd forint tartozása van az Alexandra üzleteket ellátó, Matyi Dezső vezette nagykereskedő, a Könyvbazár Kft. felé.

A felek között kialakult elszámolási vita az egész magyar könyvpiacot megrengetheti. Ahogy korábban beszámoltunk róla, a múlt héten Matyi levélben értesítette a Könyvbazárnak beszállító kiadókat, hogy a társaság nem tud fizetni, mivel neki sem fizet a Rainbow, és összesen 3,8 milliárd forintos követelése van a kiskereskedő céggel szemben.

Furcsaságok a Rainbow gazdálkodásában

Információink szerint a számviteli és a pénzügyi szabályok be nem tartása vezethetett ahhoz, hogy elmérgesedett a viszony a Rainbow és a Könyvbazár között. A Rainbow-ban tavaly szeptemberben szerzett a Wolf-CRS Kft. 50 százalékos részesedést, amely kezdeményezte "interim menedzsment" felállítását és új ügyvezető kinevezését, amelyet a társaság taggyűlése egyhangúlag megszavazott. (A Rainbow-ban a Wolf-CRS mellett tulajdonos még Matyi Dezső egyik leánya, az édesapja és a volt felesége.)

A cég szeptember-októberi működésekor derült ki, hogy bonyolultan, szinte átláthatatlanul gazdálkodik a Matyi Dezsőhöz és a hozzá közel álló személyekhez köthető cégcsoport. Az új menedzsment novemberre feltárta, hogy a Rainbow bevételeiből Matyi és bizalmas munkatársai adtak kölcsönt - esetenként az új vezetőség tudta nélkül - más, Matyiékhoz köthető vállalkozásoknak és személyeknek. Az átirányított pénz útjáról a Rainbow új vezetésének kérésre sem adtak tájékoztatást, dokumentumokat nem mutattak be. Így a Rainbow-hoz a boltokban befolyó bevétel egy része a Matyi-érdekcsoport más cégeihez került, míg a könyveket nagykereskedőként szállító Könyvbazár felé alig volt kifizetés - ezzel magyarázható, hogy a Rainbow tartozása meghaladja a hárommilliárd forintot a Könyvbazár felé.

Lapunk az ügyben kereste a Könyvbazárt vezető Matyi Dezsőt is, de nem tudtuk elérni.

A felek közti vita odáig fajult, hogy Matyi Dezső a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) hétfői elnökségi ülésén azt állította - az elnök Kocsis András Sándor nyilatkozata szerint -, hogy az ügyben büntetőfeljelentést tett a Wolf-CRS ellen okirathamisítás és csalás miatt. A Rainbow konkrétumot nem tud a feljelentésről.



Matyi Dezső első központi könyves cégének, a Pécsi Direkt Kft.-nek a megroppanásakor szervezték át - 2014 júniusától - a könyvkiskereskedelmi tevékenységet a Rainbow-ba, míg a nagykereskedelmet a Könyvbazár vitte tovább. A Pécsi Direkt mintegy tízmilliárdos tartozással felszámolás alá került.

Gondot okozott a bérleti díj fizetése is

Információink szerint a Rainbow menedzsmentje arra törekedett, hogy ne növekedjen a cég meglévő tartozása, és a karácsonyi könyvvásár végéig, decemberig a bérleti díj tartozások ellenére biztosítsa a boltok működését (az üzletek nagyrészt bérlemények).

Az üzletek további működtetését veszélyezteti, hogy a Könyvbazár nem bocsátja rendelkezésre az elszámolási rendszerét a Rainbow-nak, s leállítja az informatikai és logisztikai támogatást. Több kiadó és terjesztő jelezte már a Rainbow-nak, hogy kivonja könyveit az Alexandra-üzletekből.

A Rainbow célja, hogy fenntartsa az üzletek működését és az ott dolgozó mintegy 350 főt továbbfoglalkoztassa, ennek érdekében szakmai vagy azon kívüli befektetőt keres az üzlethálózat átvételére, vagy közös üzemeltetésére - tudtuk meg.

Országszerte 56 Rainbow-üzlet tart nyitva

A Rainbow jelenleg 56 üzletet működtet (ezek jelenleg is nyitva tartanak). A közelmúltban a gazdaságtalan üzemeltetés miatt bezárták az egyik veszprémi és a mohácsi boltot. A Rainbow-hálózaton kívül még négy Alexandra-üzletet működtetnek a korábbi tulajdonosok.

Rainbow Kft.-mérlegek (millió Ft)



2013 2014 2015 Befektetett eszközök 0 158,8 167,6 Forgóeszközök 45,9 2656,1 3327,5 Aktív időbeli elhatárolások 3,1 13,2 14,9 Saját tőke -34,7 -26,6 -24,1 Céltartalékok 0 0 0 Kötelezettségek 83,8 2853,1 3472,9 Passzív időbeli elhatárolások 0 1,8 61,3 Értékesítés nettó árbevétele 410,6 6274,7 7110,2 Üzemi eredmény -57,1 16,3 25,0 Adózás előtti eredmény -57,1 10,2 17,4 Mérleg szerinti eredmény -57,2 5,5 2,4

Forrás: Céginfo.hu

A Líra visszavon, de nem akciózik



A Líra a múlt héten döntött arról, hogy kivonja könyveit a Rainbow által működtetett üzletekből, miután a Könyvbazár értesítette, nem tud fizetni - tudtuk meg Kolosi Tamástól, az egyik legnagyobb könyvterjesztő és kiadói csoportot is működtető Líra Könyv Zrt. elnökétől. A társaságnak december közepéig kisebb-nagyobb csúszásokkal és átütemezésekkel fizetett a Könyvbazár, azóta a fizetési felszólítás ellenére nem utalt. Hogy mekkora állományt érint a visszáruztatás, Kolosi Tamás nem kívánta közölni, azt azonban hangsúlyozta, hogy ezt a készletet nem öntik a piacra, és nem akcióznak, mert értékes könyvek ezek, a saját hálózatukban és partnereiken keresztül (köztük a hipermarketekben) fogják értékesíteni.

Ugyanakkor a Rainbow képviselői is megkeresték a Lírát, hogy továbbra is lássák el könyvekkel az Alexandra-boltokat, de nem vállalták az együttműködést, mivel Kolosi Tamás szerint sok a bizonytalanság a kiskereskedő céggel kapcsolatban. A Rainbow-tulajdonos Wolf-CRS, illetve annak magánszemély tulajdonosa ismeretlen a könyvszakmában, és a vállalkozás 2011 óta nem adott le mérleget a cégbíróságon. Egy ilyen megegyezés pedig csak a többi kiadóval egyeztetett módon lenne lehetséges - tette hozzá Kolosi.

Elkerülhetetlen a Könyvbazár bedőlése?

A szakember szerint a felhalmozott tartozások miatt a Könyvbazár sorsa megpecsételődött, előbb-utóbb megszűnik. Kolosi ugyanakkor nem lát fantáziát egy új nagykereskedő vállalat elindításában (erre vonatozó pletyka is eljutott lapunkhoz), mert a meglévők el tudják látni a piacot, és a boltok száma is elegendő az országban, sőt, Ausztriával összehasonlítva még sok is.

A Libri is lépett, de tárgyal az együttműködésről



Tavaly ősszel már igyekeztünk optimalizálni a készleteinket, a Libri Kiadói Csoport vissza is hívott egy nagyobb mennyiségű kontingenst az Alexandra üzletekből, a további együttműködésről és lehetséges lépésekről jelenleg is tárgyalunk - tájékoztatta lapunkat Kovács Péter, az egyik legnagyobb terjesztői hálózattal és kiadói csoporttal rendelkező Libri-Bookline Zrt. vezérigazgatója.

A Könyvbazár fizetésképtelensége miatt kialakult helyzet a Libri-Bookline szerint is válságos lehet. "Az biztos, hogy könyvek nélkül, amennyiben a kiadók úgy döntenek, hogy visszahívják készleteiket, az Alexandra üzletek nehezen üzemeltethetők tovább. De hogy a helyzet megoldódik-e és ha igen, mikorra és hogyan, ezt egyelőre mi sem látjuk pontosan, egyeztetünk és tájékozódunk" - tette hozzá a vezérigazgató.

Arra a kérdésre, hogy az Alexandra üzletek esetleges bezárása kapcsán a Libri-Bookline tervezi-e boltok átvételét és további terjeszkedést, óvatosan fogalmazott a vezérigazgató. A könyvpiacon volt már rossz példa arra, hogy a gyors piaci növekedés milyen veszélyeket hordoz magában. "Mi nem szeretnénk ebbe a hibába esni, átgondoltan, meglévő eredményeinket nem kockáztatva hoztunk döntéseket az elmúlt években, és ehhez a jövőben is szeretnénk tartani magunkat. Amennyiben érkezik hozzánk megkeresés, alaposan megvizsgáljuk és értékeljük a lehetőséget" - írta válaszában Kovács Péter.

A Kossuth Kiadói Csoport is döntött kiadványainak kivonásáról az Alexandra-hálózatból - tudtuk meg Kocsis András Sándortól, a Kossuth Kiadó Zrt. elnök-vezérigazgatójától. Kocsis szerint - aki az MKKE elnöke is - a könyvszakma számára alapvető fontosságú, hogy az 56 Alexandra üzlet továbbműködjön egyben vagy külön-külön. A kialakult válsághelyzetben két fő problémát lát Kocsis, egyrészt hogy mi lesz a boltok sorsa, másrészt miként próbálja a Matyi Dezső vezette Könyvbazár rendezni a kiadók felé fennálló milliárdos nagyságrendű kötelezettségét. Ezek megoldásában lépéseket tesz az MKKE is, de konkrétumokról egyelőre nem kívánt nyilatkozni Kocsis.