Újabb három városban sugározhat a Vajna-rádió

A Médiatanács döntése következtében a Rádió 1 lesz hallható Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson és Hajdúszoboszlón is.

Domokos Erika, 2017. július 7. péntek, 11:09

A Hajdúböszörmény 98,9 MHz, a Hajdúnánás 93,3 MHz és a Hajdúszoboszló 100,6 MHz frekvenciák hasznosítására indított pályázati eljárásokban egyaránt az LB Rádió Kft. lett a nyertes, amely egyedüliként nyújtott be alakilag és tartalmilag is érvényes pályázatot, és amely a Radio Plus Kft.-vel hálózatba kapcsolódva sugározhatja műsorát - adta hírül pénteken a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) médiatanácsa.

Ez azt jelenti, hogy közös hálózatba kapcsolódással folytatja az országos terjeszkedést a budapesti vételkörzettel rendelkező Rádió 1, amelyet az Andy Vajna filmipari kormánybiztos, média- és kaszinótulajdonos érdekeltségében lévő Radio Plus Kft. üzemeltet. (A közös hálózatba csatlakozás azt jelenti, hogy a helyi rádiók nagy részben átvehetik a Rádió 1 tartalmát, csak naponta mintegy négy óra saját műsort kell szolgáltatniuk.)

Így a Rádió 1 műsora a három új várossal már 27 településen lesz elérhető, Budapest mellett többek közt Debrecenben, Pécsett és Nyíregyházán. Ezekről bővebben itt olvashat.

A 2017 januárjában alapított, budapesti székhelyű LB Rádió Kft. az MKB Banknál vezeti a számláját, két tulajdonosa: a pécsi Bíró Balázs és a budapesti Litter Zsuzsanna - derül ki a Céginfo.hu adataiból. A pecsistop.hu korábbi cikke szerint Bíró Balázs ügyvéd - akinek közös ügyvédi irodája is van Litterrel - dolgozott többek közt a pécsi fideszes városházának és Csizi Péter pécsi fideszes parlamenti képviselőnek. A rádiózásban ismeretlen cég az NMHH több, helyi frekvenciákra kiírt pályázatán is indult.

Andy Vajna (Vajna András György) a Napi.hu kiadásában megjelenő A 100 leggazdagabb 2017 listáján a 14. helyen áll, mintegy 60 milliárd forintra becsült vagyonnal.

