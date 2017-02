Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb kereskedőházak nyílnak százmillikóért

Az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. újabb nyolc külföldi kereskedőház működtetését elnyert cég nevét, és az ajánlatokban szereplő összegeket tette közzé a hétfői Közbeszerzési Értesítőben.

Az MNKH valamennyi relációban egységesen fogalmazta meg a kereskedőházak feladatait: "Valamennyi kereskedőházi partner iroda feladata, hogy célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását. Ennek érdekében a kereskedőházi partner iroda feladata azon szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképesek lehetnek.

Ezzel összefüggésben a kereskedőházi partner iroda kiemelt feladata, hogy olyan kapcsolati hálót alakítson ki és közvetítői tevékenységet végezzen a célországban, melynek révén lehetőség nyílik a magyar vállalkozások releváns technológiáinak, termékeinek bemutatására, értékesítésére."

A szudáni kereskedőházat a Hungarian Medical Care Kft. működtetheti, 86,6 millió forintért. A pályázónak nem volt versenytársa. Az afrikai regionális iroda működtetésére kiírt tendert a botswanai Balaton (Pty) Ltd. nyerte el, közösen a Magyar-Ház HTCC Kft.-vel. Az ár itt 142 millió forint.

A laoszi iroda nyertese a dabasi székhelyű VITAFORT Agro Ázsia Zrt., 66,6 millió forinttal, neki sem kellett megküzdene másokkal. A malajziai iroda tenderének nyertese a szingapúri Cet Oriental Solutions PTE. LTD lett, 89,7 millió forinttal, versenytárs nélkül.

Az algériai iroda működtetését egy török cég, a Kaleco Dis Ticaret ve Danismanlik A.S. nyerte meg, az ellenérték 79,9 millió forint. Ezen a közbeszerzésen viszont ajánlatot tett még a Magyar-Ház HTCC Kft., az Argometal Klaster Zrt. és a Vajda Papír Kft. is.

A kanadai irodát a helybeli Coach des Vins Montreal nyerte meg, 135,6 millió forinttal. Neki is volt konkurenciája, mégpedig a

Trading House Kft., a NFFKÜ Zrt., a Berényi és Társai Ügyvédi Iroda, valamint a Chicago-i FB International LLC.

A boszniai regionális iroda nyertese a montenegrói Comp-Comerc LTD Nik¹iæ. A vállalási ára 104,9 millió forint. Indult még ezen a tenderen a török Kaleco Dis Ticaret ve Danismanlik A.S., továbbá a Vagonimpex Kft. és a Lichtenberg Hatékonyságnövelő Kft. is.

Végül az argentin regionális irodát a gf Consulting Hungary Kft. működtetheti 160 millió forintért. Ajánlatot tett még a Lichtenberg Hatékonyságnövelő Kft.

