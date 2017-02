Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb meghökkentő mutyi derült ki Budapesten - ebből nagy baj lesz

Súlyos gazdasági visszaélésekre, gyanús számlákra és kifizetésekre haveri kapcsolati rendszerben működő megbízásokra derült fény a BKIK belső átvilágítása során. A szervezet régi és új vezetése egyaránt érintett.

Több tízmilliós gyanús kifizetésekre derített fényt egy belső vizsgálat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál (BKIK). A tavaly vezetőváltáson is átesett - és megújulást hirdető - BKIK ma kora délutáni elnökségi ülésén robbanhat a bomba, hiszen joggal gyanítható: a visszaélésekben a szervezet korábbi és jelenleg hatalmon levő vezetői is érintettek - tudta meg a Napi.hu.

A lapunk birtokában levő vezetői összefoglaló - amelyet tegnap kézbesítettek a kamarai küldötteknek, vezetőknek és szervezeteknek - keményen fogalmaz. Eszerint a 2014-2015-ös évben könyvelési és számviteli szabálytalanságokra, pazarlásra, indokolatlan és drága külföldi utakra és kiküldetésekre valamint gyanús beszállítói szerződésekre és összeférhetetlenségekre hívja fel a figyelmet. Mindezek összesen akár több százmillió forintos veszteséget is jelenthettek a szervezetnek - amelynek elsőrendű célja éppen a fővárosi vállalkozások érdek képviselete lett - volna.

A súlyos megállapításokat egy tavaly december végén befejeződött átvilágításokra alapozta a BKIK megbízott főtitkára, aki tavaly április óta tölti be posztját. Szentesi Lászlóné összegzésében nem kevesebbet állít, mint hogy a BKIK gazdálkodása, könyvelése és számviteli rendszere áttekinthetetlen, ezért a szervezet ráfordításai és bevételei nem a valós helyzetet tükrözik. (A BKIK gazdálkodásának helyzetéről tavaly júniusban ár részletesen írtunk.)

A 2014-2015-ös évben egy sor drága és felesleges külföldi kiküldetésben vettek részt a szervezet tisztségviselői - így a jelenlegi elnök Kiss Zoltán, Szatmáry-Jahl Angéla és Kiss Ervin -, valamint luxusszállodákban üléseztek sorozatosan a BKIK egyes szervei - indokolatlanul. Egyes vezetők saját cégeinek juttattak nagy értékű megbízásokat évek óta, sok százmillió forintos értékben.

A most felszínre került visszásságokra vélhetően már a BKIK korábbi könyvvizsgálója is rájöhetett, mivel a szervezet 2015-ös mérlegét csak korlátozó záradékkal adta ki, majd 2016 májusában fel is mondta szerződését. A szakmai auditot ezért egy külső cég végezte el, s ennek megállapításain nyugszanak a vezetői összefoglaló döbbenetes részletei.

A működés, a számvitel szabálytalanságain túl a legérdekesebbek a személyi összefonódásokat tartalmazó megállapítások. A BKIK tavaly tavaszi botrányát követően ugyan megújult a vezetés - így távozott a szervezett korábbi elnöke Szatmáry Kristóf is -, de az új vezetés, úgy tűnik, ott folytatta, ahol a régi abbahagyta.

Néhány érdekes összefüggés a vezető összefoglalóból:



A BKIK húsz legjelentősebb beszállító cége közül 4 olyan található, amelynek tulajdonosa a BKIK tisztségviselője.

A számviteli szolgáltatást nyújtó IG Loyal Consulting Kft. például Kálix Gézához kötődik (ezt az Emmi derítette ki egy támopos projekt ellenőrzése során) - ő a BKIK ellenőrző bizottságának elnöke. A cég székhelye a BKIK Krisztina körúti székházában van, amit a szervezet ingyen bocsátott a cég rendelkezésére. A kft. öt év alatt 230 milliót számlázott a BKIK-nak és oktatási cégének.

A Pont System Zrt. vezérigazgatója Kovács László, a BKIK elnökségi tagja. A cég szoftverfejlesztést végzett 111 millió forint értékben.

A Company Hype Kft. tulajdonosa Kott Zoltán elnökségi tag. A 2013-ban alakult vállalkozás szinte csak a BKIK-nak dolgozik - 93 millió forintot számláztak szoftverfejlesztés címen.

A Meló-Diák (korábban Universitas) Diákszövetkezet, amely 40 millió forintos megbízást kapott a BKIK-tól. Kiss Zoltán, a BKIK jelenlegi elnöke a kft. egyik tulajdonosa, míg a szövetkezet vezetésében ott van Marosi László is.

A jelentés kiemeli, hogy a BKIK tisztségviselőihez köthető cégek megközelítőleg 800 millió forintos megbízást kaptak a szervezettől - ez a szervezet tiszta, vagyis a saját cégeknek kifizetett önköltségek nélküli kiadások 79 százalékára rúg. A kamarai vezetőkhöz köthető cégek jelentős része szinte kizárólag a BKIK-nak dolgozik.

Az ügy hátteréről megkérdeztük a megbízott főtitkárt is. A vezetői összefoglalót jegyző Szentesi Lászlóné kérdésünkre elmondta: többek közt Kiss Zoltán tavaly áprilisban megválasztott elnök és Nagy Elek kérésére vállalta el a főtitkári megbízatást (Kiss-sel korábban éveken át dolgozott együtt.)

Az átvilágítás megítélése szerint objektív, hiszen a BKIK-nál található számlák, szerződések, megbízások, valamint közhiteles adatok felhasználásával készültek. Szakmai meggyőződése szerint az ebben közölt tényeket nem szabad a szőnyeg alá seperni, és abban is biztos, hogy az átvilágítást még további vizsgálatok - így vélhetően adóhatósági revízió is - követik majd. Arra a kérdésre, hogy számol-e azzal, hogy a mai elnökségi ülésen nem az érintetteknek, hanem neki kell mennie, azt válaszolta: ez sem kizárt.

A BKIK elnökét, Kiss Zoltánt hiába kerestük, számunkra elérhetetlen volt. A szervezet marketing- és kommunikációs vezetője is szűkszavú volt. A kamara tavaly a teljes megújulás mellett döntött és arra vállalkozott, hogy a fővárosban működő mintegy 300 ezer vállalkozás érdekeit képviseli. A vezetői összefoglalóban részletesen taglalt ügyeket ki kell vizsgálni és a következményeket minden érintettnek vállalnia kell - fogalmazott Szányi Gabriella. Véleménye szerint az ártatlanság vélelme a BKIK-n belül is mindenkit megillet, egészen addig, amíg egyértelműen be nem bizonyosodik ennek ellenkezője.