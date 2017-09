Újabb "Nemzeti" bolthálózatot tervez a kormány - Megszólalt az NGM

Új területet talált a Nemzetgazdasági Minisztérium, amely jobban működne, ha a magyar állam összefogná, átlátná és segítené a magánvállalkozók munkáját. Ez a terület a digitális kereskedelem, amelyre stratégiája már van a kormánynak, most pedig nemzeti webshop franchise-koncepciót is álmodotak - értesült az Index.hu.

"A Magyar digitális kereskedők támogatásának jelenlegi és jövőbeli lehetséges formáiról" című NGM jelentés még júniusban készült, egyelőre pedig az előzetes egyeztetésig jutott - derült ki a portál birtokába jutott jelentésből. Az anyag nagyrészt azt tekinti át, hogy hogyan fejlődik Magyarországon az online kereskedelem és hogy milyen uniós és nem uniós források érhetők el a cégeknek ennek fejlesztésére.

A digitális kereskedelem valóban fellendült, a jelentés szerint 2016-ban elérte a 301,38 milliárd forintot, 28 százalékkal haladva meg a 2015-ös szintet, 2020-ra pedig akár a 700 millió forintot is meghaladhatja. A minisztérium szerint viszont még mindig elmarad az online kereskedelem fejlődése a nyugatitól, ezért támogatni kell. Erre pedig elő is álltak a Nemzeti Digitális Kereskedő Hálózat ötletével.

Ország webshopjai, egyesüljetek!

A Nemzeti Digitális Kereskedő Hálózat egy franchise hálózat lenne, amely védjegyet is osztana a csatlakozó online kereskedő kkv-knak, némi jogbérleti díjért cserébe. A csatlakozók amellett, hogy nemzeti digitális kereskedővé válhatnának, jogi, üzleti és fejlesztési tanácsokat is adna a hálózat üzemeltetője, sőt, üzleti szoftverhasználati jogot is kaphatna az államtól az, aki nemzeti webshopot nyitna.

Emellett fontos funkciója lenne a kezdeményezésnek, hogy adatokat gyűjtsön az állam részére, és "rendszeresen mérné a nemzetközi, uniós és belföldi digitális kereskedelem legfontosabb mérőszámait, a rá vonatkozó statisztikákat, ezen adatokat pedig honlapján mindenki számára elérhetővé tenné."

A jelentésből kiderül, hogy az NGM-en belül elgondolkodtak rajta, hogy a nemzeti webshop franchise-t akár uniós pénzből is létre lehetne hozni, viszont gyors utánaszámolással kiderült, hogy erre a 2014-2020-as időszakban nincs pénz, így a magyar adófizetőknek kellene fizetnie érte. A hálózatba nem kellene mindenkinek belépnie, aki webshopot akar nyitni, a részvétel önkéntes lenne. Azt még nem találta ki teljesen a minisztérium, hogy kinek kellene üzemeltetnie a koncepciót, de a jelentés szerint megfontolandó, hogy egy nonprofit kft.-t hozzanak létre a feladatra.

Még csak ötlet

Az is kiderül a szövegből, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerint a hálózathoz hasonló projektek definiálása korai és nem megalapozott, vagyis a Hálózat támogathatósági feltételei nincsenek meg. Viszont az NGM nem ért egyet a fejlesztési tárcával. A dokumentum szerint az előterjesztést még nem tárgyalta meg a kormány.

Reagált az NGM A tervezet célja egy Nemzeti digitális kereskedő hálózat létrehozása, ami segítené a digitális kereskedők versenyhátrányának elkerülését, így a belföldi kereskedők, helyzetét erősítené - reagált az írásra a szaktárca. A digitális kereskedők számára így a piacinál kedvezőbben, illetve sok esetben ingyenesen nyújthat különböző szolgáltatásokat a hálózat(tájékoztatás, képzés, védjegy használat, proaktív fogyasztó-, eredet-, és minőség védelem terén). A hálózat tényleges kereskedelmi tevékenységet nem fog folytatni, a kereskedők pedig szabadon léphetnek be vagy ki belőle. A tervezet jelenleg társadalmi egyeztetésen van, véleményezni lehet, de értelemszerűen semmilyen döntés sem született még róla - közölte az NGM.