Újdonság a magyar Tescóban - ennek sokan fognak örülni

A Tesco teszt jelleggel 50 közép-európai, köztük 12 magyarországi áruházában is bevezeti „Perfectly Imperfect” elnevezésű termékkínálatát.

Az ENSZ adatai szerint a világon megtermelt élelmiszer harmada kerül a szemétbe, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület adatai szerint Magyarországon pedig 1,8 millió tonna élelmiszer-hulladék keletkezik évente. A hulladék mennyiségéért egyaránt felelősek a háztartások és kereskedők, és nagy a veszteség a termelői oldalon is. Az Európai Unió Fusions 2016 jelentése szerint a tagállamokban már az előállítás során 9,1 millió tonna élelmiszer megy veszendőbe minden évben.

Az áruházlánc mostantól a hagyományos esztétikai termékspecifikációknak nem megfelelő, például nem szabványos formájú, súlyú vagy méretű, de egyébként tökéletes minőségű és élelmiszerbiztonsági szempontból is kifogástalan zöldségeket és gyümölcsöket is átvesz egyes szállítóitól, vevőinek pedig az általános kínálatnál olcsóbban kínálja. A Tesco célja a kezdeményezéssel, hogy termelői oldalon is segítsen csökkenteni az élelmiszer-pazarlás mértékét.

A Perfectly Imperfect termékkínálat a brit Tesco üzletekben nagyon népszerű, éppen ezért döntött úgy az áruházlánc, hogy teszt jelleggel a közép-európai vásárlók számára is elérhetővé teszi a megszokottól eltérő méretű, formájú vagy súlyú, de minőségüket tekintve kifogástalan zöldségeket és gyümölcsöt az általános kínálatánál kedvezőbb áron. A budaörsi, győri, siófoki, pécsi, orosházi, szigetvári, gyulai, nagykőrösi, hajdúszoboszlói, monori, debreceni és a szolnoki Tesco hipermarketben a tesztidőszak ideje alatt burgonya, valamint magyar termelőtől származó répa és alma szerepel majd a "tökéletesen tökéletlen" kínálatban. A kínálat és az elérhetőség bővítéséről az áruházlánc a vásárlók visszajelzései alapján dönt majd.

A Tesco társadalmi felelősségvállalásában prioritást élvez az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem, és a "Tökéletesen tökéletlen" kínálat bevezetésével Magyarországon is újabb elemmel bővül az áruházlánc aktivitása. A Tesco itthon 2013. óta működteti élelmiszer-mentő programját, aminek keretében a részt vevő 92 áruházban napi rendszerességgel összegyűjtik és jótékony célra ajánlják fel az élelmiszer-felesleget. A már nem eladható, de fogyasztásra még kiválóan alkalmas pékárut, zöldség- és gyümölcsfelesleg a Magyar Élelmiszerbank Egyesület segítségével jut el nehéz helyzetben lévő emberek asztalára. Az áruházlánc 2016. decemberéig több mint 3600 tonna, azaz 9,1 millió adag ételnek megfelelő mennyiségű és mintegy 1,6 milliárd forint értékű élelmiszert mentett meg így a kidobástól.