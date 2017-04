Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újdonsággal rukkol ki a magyar üzletlánc - a legnagyobb bolti hálózat jön létre

Összesen 24 egykori Alexandra üzlet helyén nyit Líra-Móra könyvesboltot április végéig a Janikovszky és Kolosi Kft. Összesen 92 üzlettel létrejön a legnagyobb könyvesbolti hálózat Magyarországon. Kedden nyit a Magvető Café irodalmi kávéház is.

A januárban bezárt egykori Alexandra-könyvesboltok kiesését az egész magyar könyvpiac megérezte. A Móra Könyvkiadó és a Líra-csoport tulajdonosai ezért elhatározták, hogy ajánlatot tesznek az ingatlantulajdonosoknak a stratégiai szempontból fontosnak ítélt könyvesboltok átvételére. Az általuk létrehozott Janikovszky és Kolosi Kft. végül 24 üzlethelyiség bérleti jogát szerezte meg az ország számos pontján - írja közleményében a Líra Könyv Zrt.

A szerződések aláírása után a legtöbb helyen lezajlott a leltár, a Líra Könyv Zrt. - mint nagykereskedő - pedig ajánlatot tett a korábban az Alexandra-csoporttal szerződésben álló kiadóknak az árukészlet bizományos átvételére. A kiadók éltek a lehetőséggel, így sikerült elkerülni, hogy kereskedelmi és kulturális szempontból egyaránt fontos könyvesboltok huzamos ideig zárva tartsanak. A vásárlókat Líra-Móra márkanév alatt várják az újra megnyitott, egykori Alexandra üzletek.

Már megnyílt Líra-Móra könyvesboltok:

Balatonboglár (Tesco Üzletsor)

Balatonfüred (Tesco Üzletsor)

Bonyhád (Tesco Üzletsor)

Budapest III. ker. (Csillagvár Bevásárlóközpont)

Budapest IX. ker. (Lurdy Ház)

Budapest X. ker. (Újhegy Bevásárlóudvar)

Dombóvár (Tesco Üzletsor)

Dunaújváros



Érd (Tesco Üzletsor)

Esztergom (Tesco Üzletsor)

Gyula (Tesco Üzletsor)

Hatvan

Hódmezővásárhely (Tesco Üzletsor)

Keszthely (Alpha Park)

Miskolc (Tesco Üzletsor)

Paks

Pécs (Árkád Bevásárlóközpont),

Siófok (Sió Plaza),

Sopron (Tesco Üzletsor),

Szeged (Tesco Üzletsor)

Hamarosan megnyitó üzletek:

Budapest III. ker. (Átrium Eurocenter)

Debrecen (Debrecen Plaza)

Nagykanizsa (Kanizsa Plaza),



Tatabánya

Létrejött a legnagyobb könyvesbolti hálózat

A Líra Könyv Zrt. emellett saját kereskedelmi és franchise hálózatát is növelte. Az ugyancsak tavasszal megnyíló mohácsi és tököli Líra-könyvesboltok mellett a fővárosi Dohány utcában kedden megnyitja kapuit a Magvető Café is (képünkön). Az egykori Hátsó Kapu helyén létrejött irodalmi kávézó és könyvesbolt elsősorban a Magvető Kiadó könyveit kínálja a vásárlóknak. A Magvető Café emellett találkozási pont is kíván lenni, ahol kötetbemutatók, kisebb színházi előadások és rendhagyó irodalomórák várják a szépirodalom barátait - hívja fel a figyelmet a társaság.

Az április végére lezáruló építkezési folyamat végén összesen 92 könyvesboltot működtet majd a Líra-csoport. Ezzel Magyarország legtöbb könyvesboltot üzemeltető hálózata jön létre - olvasható a Líra közleményében.

A kép forrása: Facebook.com/MagvetoCafe