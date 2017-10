Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újra figyelmeztet a Posta - erre számíthat

Nem lesznek olyan fennakadások a Magyar Posta kézbesítésében idén, amilyenek tavaly karácsonykor borzolták az emberek idegeit - ígéri a cég vezetője, aki nem csatlakozik a sárga csekk ellen kibontakozott propagandához.

A világ logisztikai hálózatainak év végi leterheltsége miatt egyes küldemények 30-60 napig is dekkolhatnak útjuk egy-egy állomásán, ezért aki karácsonyra időben meg akarja kapni külföldről érkező csomagját, az jól teszi, ha már most feladja a rendelését - ismételte el a cége által más csatornákon is kommunikált figyelmeztetést Illés Zoltán, a Magyar Posta vezérigazgatója.

A Világgazdaságnak adott interjújában részben a vártnál is nagyobb fogalomnövekedéssel, részben a Lufthansa légitársaság sztrájkjával magyarázta a tavaly karácsonyi káoszt, amikor nagyon sokan hiába várták az ünnepekre megrendelt csomagjaikat.

A cégvezető fogadkozik, hogy idén nem lesz ilyen gond. Mint mondja a postások felelősségtudata óriási, ha kell, akkor őt magát is beleértve mindenki szortírozni fogja a csomagokat, hogy azok eljussanak a megrendelőkhöz.

Arra a felvetésre, hogy a Magyar Nemzeti Bank szerint az átutalás végre valódi kihívója lesz a sárga csekknek, csak annyit mondott, hogy az ügyfeleik megszokták és szeretik a sárga csekket. Sokan ragaszkodnak a feladóvevényhez, amellyel igazolhatják számláik kifizetését.

(A nyitókép forrása: StockSnap.io)