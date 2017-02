Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újra üdülési joggal rendelkezőket tévesztettek meg

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint a Light in the Barter LLC. Magyarországi Fióktelepe (LIB Magyarország) megtévesztette a fogyasztókat üdülési jogok eladásáról szóló ajánlatával, és megsértette a szakmai gondosság követelményét is. A jogsértésért 8,9 millió forint bírságot szabott ki a GVH.

A GVH vizsgálata szerint a LIB Magyarország azt üzente a fogyasztóknak telefonos és szóbeli tájékoztatásaival, hogy meglévő üdülési jogaikat megvásárolja, a vásárlás ellenértékeként kapható LIB pontokat pedig a fogyasztók egy erre a célra kialakított rendszerben költhetik el.

A GVH döntésében megállapította, hogy a vállalkozás 2015 áprilisától tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, mert

a munkatársai által megkeresett, üdülései joggal rendelkező fogyasztóknak üdülési joguk (időben megosztott üdülőhasználati jog, timeshare) megvételét kínálta fel, valódi szándéka azonban a fogyasztók beléptetése volt a LIB Pontkártya-vásárlási rendszerbe az ezzel összefüggő rendszerhasználati díj beszedésével együtt, azaz jelentős különbség volt a LIB Magyarország valós céljai és aközött, amit azokról kommunikált;

megsértette a szakmai gondosság követelményét szerződéskötési- és kapcsolattartási folyamataiban, miután fent leírt magatartásán a hozzá beérkezett fogyasztói panaszok és az adásvétel folyamatában felvetődött átírási nehézségek hatására sem változtatott.



A LIB Magyarország több szempont figyelembevételével határozta meg a rendszerhasználati díjat, amely a fogyasztóknak százezer és egymillió forint közötti fizetési kötelezettséget jelentett, miközben üdülési joguk megvásárlása a befizetések ellenére sem valósult meg.

A GVH a bírság kiszabásakor a jogsértéssel érintett, a rendszerhasználati díjakból származó bevételekből indult ki. A GVH súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy

a vállalkozás teljes kereskedelmi gyakorlata valótlan, jogsértő tájékoztatásokon alapult;

a jogsértő kereskedelmi gyakorlat hosszú ideig tartott, így jelentős számú fogyasztót ért el;

a jogsértő kereskedelmi gyakorlat sérülékeny fogyasztókat célzott meg;

a szolgáltatás bizalmi jellegű;

a vállalkozás jelentős mértékű előnyhöz jutott a jogsértő kereskedelmi gyakorlatok által.



A GVH az elmúlt években több versenyfelügyeleti eljárást indított üdülési jogok továbbértékesítésével kapcsolatos üzleti gyakorlatok és szóbeli tájékoztatások vizsgálatára, és figyelemfelhívó tájékoztatást is közzétett, amely a honlapján itt olvasható.