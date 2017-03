Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Üveggyárat venne? Itt van egy eladó!

Nyilvános pályázat útján szeretné értékesíteni a hajdan világhírű, használaton kívüli berekfürdői üveggyárat a budapesti székhelyű Agro-Alba Zrt. kijelölt felszámoló.

Az irányár 113 millió forint - erősítette meg a Cégközlöny február 23-i számában megjelent felhívást a felszámoló cég.

Az Agro-Alba Zrt. tájékoztatása szerint pályázni 2017. március 10-től március 27-ig lehet.

Molnár János, a mintegy ezer lakosú Jász-Nagykun-Szolnok megyei Berekfürdő polgármestere az MTI-nek elmondta: jelentős szerepe volt a Magyarországon hosszú időn keresztül üvegipari kutatóként is működő üveggyárnak a település életében. A gyárban körülbelül 450, de később is 250 helybéli dolgozott. Az üveggyárban készült termékekből a mai napig is megtekinthető kiállítás nyílt évekkel ezelőtt a település művelődési házában.

Az üveggyárat Veress Zoltán Kossuth-díjas vegyészmérnök - aki korábban gyártási eljárást dolgozott ki tűzálló üvegre - alapította 1940-ben.

A berekfürdői üveggyár különleges termékei világhírűek voltak. Fátyolüveg lakásdíszeit, kozmetikai üvegcséit és italospalackjait számos országba exportálták.

