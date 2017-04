Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Üzenet Orbánnak: ha viszket a tenyere, mossa meg és nyújtsa oda felebarátainak

A Facebook-on reagált Orbán Viktor húsvéti nyilatkozatára Pósfai Gábor, a Decathlon ügyvezetője. Azt írja, mindig jobbra szavazott, és nem fél, hogy ilyeneket oszt meg egy nagy cég vezetőjeként.

"Viszket a tenyered? Mosd meg és nyújtsd oda Felebarátodnak. Ha már Húsvét van"- írta Pósfai Gábor, a Decathlon magyarországi ügyvezetője Facebook-posztban Orbán Viktornak arra a húsvéti nyilatkozatára, hogy a tüntetésektől még a békés és derék keresztény embereknek is viszket a tenyere, hívta fel a figyelmet a 444.hu.

"Abba most ne menjünk bele, hogy én keresztény emberként akár ezt ki is kérhetném magamnak és számonkérhetném rajta a Tízparancsolat különböző pontjait, különös tekintettel a VII., VIII. és X. pontra. De a legfőbb bajom inkább az, hogy aljasul megint előjön az uszítás, a magyar emberek tudatos egymással szembe fordítása, az "amit szabad nekünk, azt másoknak nem - effektus" - írja Pósfai a Facebookon. Azt írja, mindig is jobbra szavazott, és egyáltalán nem fél, hogy ilyeneket oszt meg egy nagy cég vezetőjeként.

"Azért még lehet más is normális, hogy nem ugyanazt gondolja, amit én. Azért még dolgozhatunk együtt sikeresen, mert pont a sokszínűség, a sok különböző vélemény viszi előre a világot. Jobb helyeken."

Pósfai szerint a kormányzati uszításnak drámai következménye van Magyarországon.

"Csak egy vélemény lehet helyes. Csak nekünk lehet igazunk. Mindig háborúzni kell. Elmúltnyolcév, magánnyugdíjpénztárak, Gyurcsány, Bajnai, kizsákmányoló multik, migránsok, EU, Simicska, Brüsszel, Soros - állítsunk meg mindenkit, mindenki ellenünk van! Mindig más a hibás. És közben embereket, barátokat, családokat fordítanak egymás ellen a demagóg, sokszor teljesen alaptalan és értelmetlen érvrendszerükkel. ... Miért nem lehet normálisan leülni egymással? Ha erősödik egy ellenvélemény (netadó, vasárnapi zárvatartás, olimpia stb), akkor gyorsan levesszük napirendről. Miközben ezekből több olyan téma is volt, amiről lett volna értelme vitatkozni, átbeszélni. Ugyanez igaz a migránshelyzetre is. Valódi probléma, de nem normálisan beszélünk róla, hanem háborús, rövid távú politikai érdekeket szolgáló kontextusba helyezve" - a teljes bejegyzés itt olvasható.