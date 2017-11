Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Üzent a lakossági gázszolgáltató

Önkéntes kikapcsolási moratóriumot vállal az NKM Nemzeti Közművek Zrt. a lakossági földgázszolgáltatásra december 16. és 2018. január 7. között.

A szolgáltató keddi közleménye hangsúlyozza, hogy a moratórium nem csak a védett fogyasztókra, hanem a 60 napon túli számlatartozást felhalmozó lakossági ügyfelekre is vonatkozik. Kóbor György, a társaság vezérigazgatója szerint azért döntöttek így, hogy az ünnepeket minden család nyugalomban tölthesse - idézi az MTI a közleményt.

A nemzeti közművek - a hagyományoknak megfelelően - a pénteken induló Mikulásgyárat is segíti: a jótékonysági akció gázellátását 2011 óta biztosítják, idén pedig az áramszolgáltatásról is gondoskodnak. A rászorulókat emellett ajándékgyűjtéssel és ételosztással is támogatják, az adományok szétosztásában pedig önkéntes munkával vesznek részt a társaság alkalmazottai. A szolgáltató Feszty Árpád úti telephelyén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2010 óta jelképes összegért hajléktalanszállót üzemeltet - tették hozzá.

Címlapkép forrása: Pexels.com/Suludan Diliyaer