Változások a Mastercardnál

Tovább erősödik a Mastercard budapesti irodájának vezetői szerepe a régióban, a közelmúltban ugyanis két újabb magyar kollégát neveztek ki regionális vezetői pozícióba - adta hírül a cég.

Így a hazai szakértői csapatnak már három tagja, Kovács Szabolcs, Maklári István és Szőnyi Ádám felel - a saját szakterületén - a közép-kelet-európai régió tevékenységéért, Szendrei Szabolcs pedig a teljes európai térség munkájáért.

Új pozícióba nevezte ki a Mastercard Europe Szendrei Szabolcsot, aki idén tavasztól a vállalat európai hitelkártyákért felelős csapatának lett tagja igazgatóként. A magyar szakember mostantól az európai hitelkártya termékek stratégiájának megvalósításáért, valamint a jövőbeni hitelkártya értékajánlatok kialakításáért felel. Szendrei 2010 óta dolgozik a Mastercard budapesti irodájában, kinevezéséig termékértékesítési vezető pozíciót töltött be.

Maklári István tölti be 2017 tavaszától a Mastercard Advisors regionális tanácsadó csapatának vezetői posztját. A magyar szakember az előléptetéssel tizennyolc fős csapat irányítását vette át hét irodában (Varsó, Prága, Bécs, Budapest, Bukarest, Belgrád és Tel-Aviv). Maklári 2013 júliusában csatlakozott a Mastercard Advisorshoz projektvezetőként. A közgazdasági végzettségű, MBA-fokozattal is rendelkező szakértő korábban az A.T Kearney, valamint a Boston Consulting Group stratégiai tanácsadó cégeknél szerzett tapasztalatot.