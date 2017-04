Vezért cserélt a Budapest Bank

Több vezetői poszton is változat az állami tulajdonú Budapest Bank.

Tóth Viktort, a Budapest Bank eddigi vállalati üzletágvezetőjét bízta meg a vezérigazgatói feladatokkal április 1-jétől a bank tulajdonosa, miután a korábbi vezérigazgató, Zolnai György március 31-én távozott a pénzintézet éléről. Zolnai 2015 és 2016 során sikeresen vezette át a bankot a tulajdonosváltás folyamatán - közölte a bank.

A korábbi vezérigazgatói és elnöki hatáskörök megtartása mellett a tulajdonos áprilistól Lélfai Koppányt, a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgató-helyettesét nevezi ki a Budapest Bank igazgatótanácsának elnökévé, aki jelenlegi pozíciója mellett látja majd el az elnöki feladatokat. A tulajdonos a Budapest Bank felügyelőbizottságának elnökévé Bernáth Tamást, az MFB elnök-vezérigazgatóját nevezte ki.

"A Budapest Bank az állami tulajdonlás elmúlt másfél éve alatt rendkívül eredményes volt, 2016-ban is terven felül teljesített, és a 2017-es üzleti terv is jó alapot ad a további növekedéshez. Meggyőződésem, hogy a Budapest Bank Tóth Viktor vezetésével továbbra is sikeresen fog előrehaladni stratégiája megvalósításában, és a jövőben is legalább olyan nyereséges lesz, mint eddig. Ehhez személyesen is minden segítséget meg fogok adni" - mondta el a tulajdonos képviseletében Bártfai-Mager Andrea kormánybiztos.

Tóth Viktor több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a bankszektorban, 1998 óta dolgozik a Budapest Bankban, ahol karrierje során mind a vállalati, mind a lakossági üzletágban számos vezetői pozícióban tevékenykedett sikeresen. 2008-tól 2010-ig a bank vállalati üzletágának értékesítési vezetőjeként jelentős szerepe volt a gazdasági kihívásokhoz való sikeres alkalmazkodásban, a vállalati ügyfelek elégedettségének megőrzésében. 2010. május 17-től a Budapest Bank vállalati üzletága, a Budapest Bank Business vezetője volt, vezetése alatt a bank kkv hitelkihelyezése - a csökkenő piaci trendek ellenére - folyamatosan növekedett - írták Tóthról a bank közleményében.