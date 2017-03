Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Világháborús tervet porolt le Merkel a menekültek megállítására

Új Marshall-tervvel fejlesztené az észak-afrikai országok gazdaságát a német kancellár. A térség gazdasági fejlődése lehet a kulcs a migrációs válság megállítására: ha élhető körülményeket teremtenek a menekültkibocsátó országokban, akkor csökkenhet a nyomás Európán. Azt, hogy Merkel komolyan bízik az új stratégiában jelzi az is, hogy fél éven belül másodjára utazik Észak-Afrikába, míg korábban öt évig nem látogatott a térségbe.

Németország és Európa érdeke, hogy emberi életeket mentsen meg, csökkentse a klímaváltozás hatásait és, hogy megelőzzön egy újabb tömeges éghajlatváltozás okozta kivándorlási hullámot azáltal, hogy élhető jövőt teremt az afrikai fiataloknak - idézi a Deutsche Welle Gerd Müller német fejlesztési minisztert (amit először a 444.hu szúrt ki), aki szerdán mutatta be a csak új Marshall-tervként emlegetett nemzetközi támogatási programját.

Németország nagyobb hangsúlyt akar fektetni Észak-Afrika gazdasági fejlesztésére, hogy élhető körülményeket biztosítson az ott élőknek, és a kontinens belsejéből egyre feljebb húzódó embereknek. A becslések szerint Líbiában és Tunéziában már több százezer menekült várja, hogy Európába jusson. Tehát a térség gazdasági és politikai stabilizálása kulcsfontosságú lehet abban, hogy egy újabb migrációs válság elkerülhető legyen. A befektetésekkel pedig egyszerre adható humanitárius segítség, pörgethető fel a helyi és a német gazdaság.

A berlini törekvésekbe illeszkedik az is, hogy - fél éven belül másodjára - Angela Merkel német kancellár Egyiptomba és Tunéziába látogat a héten. Várhatóan diplomáciai megoldásokról egyeztet majd a helyi vezetőkkel, de az is elképzelhető, hogy már most tárgyalni kezdek a jövőbeni befektetésekről és Németország által folyósított támogatásokról. Erre utal, hogy a kancellár gazdasági delegációjával együtt utazik.

Németországban az ősszel választásokat tartanak, melynek az egyik legfontosabb kérdése, hogy az országot 2005 óta irányító Merkel hatalmon marad-e. A legfrissebb közvélemény-kutatás szerint nagyon szoros eredmény várható: ugyan a kormányzó konzervatív CDU/CSU pártszövetség továbbra is a legnépszerűbb 31,5 százalékos támogatottságával, de csak 1,5 százalék az előnye a baloldali SPD előtt, amely 30 százalékon áll. Angela Merkelt a kancellárválasztáson szorongatja Martin Schulz, az SPD jelöltje, az államfő népszerűsége a menekültválság kezelése miatt esett vissza az elmúlt két évben.