Világkupát rendeznek Budapesten

Világkupát rendeznek hétvégén Budapesten. Ám nem a zöld gyepen, hanem a teqball asztalok mellett. A magyar fejlesztésű új sportág következő világeseményét év végén tartják Katarban.

Asztali lábtengónak is becézik a legújabb sportőrületet. A teqball magyar innováció, amelynek első világeseményét e hétvégén tartják Budapesten. A háromnapos világkupán 20 ország versenyzői vesznek részt, és itt, a hagyományos focival ellentétben a magyar csapatnak komoly esélye van a végső diadalra.

Az egyéni és páros versenyekre nemzeti válogatottak érkeztek. A nyertesek pénzdíjazásban ugyan nem részesülnek, viszont értékes tárgyjutalmak mellett meghívást nyernek az év végén Dohában megrendezésre kerülő világjátékokra. Ott egy nagyszabású sportkiállítás részeként, több ezer néző előtt lépnek majd "pályára" a csapatok - mondta Borsányi Gábor a teqball világszövetség, a Fiteq egyik alapítója a Napi.hu-nak.

A budapesti világkupa vendége lesz William Gallas a francia, Nwankwo Kanu a nigériai válogatott egykori sztárja, valamint Király Gábor volt válogatott focista.

A világszövetség már 25 ország a tagja. Az eszköz az év végéig 82 országban lesz jelen.

A magyar fejlesztésű és gyártású készségfejlesztő teqball asztalból eddig már több mint kétezer darabot adtak el. A fix telepítésű asztal 1990 euróba, az összecsukható változat pedig 2490 euróba kerül. A magyarországi gyártás mellett már előkészületben van a kínai előállítás, tárgyalások folynak ugyanis az eszköz magyar fejlesztői és az ottani gyártók között a teqball távol-keleti elterjesztéséről, amelynek alapja az ottani gyártás lenne. Az asztal sorozatgyártása a közelmúltban indult.

A lábtengó asztalból eddig főleg intézmények, iskolák és sportklubok vásároltak, de a gyártók azt szeretnék, ha minél több parkban, sportpályán és iskolában is játszani lehetne ezzel. A profi focistáknak különösen hasznos a teqball, hiszen a képességfejlesztésre 1500 gyakorlatból álló füzetet állítottak össze. Ezt a füzetet a sportklubok és szövetségek az asztallal együtt kapják meg - mondta Borsányi.

A Magyar Labdarúgó Szövetség már több száz asztalt vásárolt meg és a horvát fociszövetség is a vevők között van. Rajtuk kívül komoly tárgyalások folynak többek közt az orosz, katari és mexikói szövetségekkel is, így várhatóan a közeli jövőben ott is megjelennek majd a képességfejlesztő asztalok.