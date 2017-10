Zöld jelzést kapott Andy Vajna - behálózza az országot

Október közepétől nem csak Zalaegerszegen, hanem Szombathelyen is sugározhat az Andy Vajna rádiója. A Rádió 1 hamarosan megszólalhat Békéscsabán és a Hajdúságban is.

Domokos Erika, 2017. október 5. csütörtök, 13:44

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa október 15-től engedélyezte a Vasi Friss Kft. és a Radio Plus Kft. közös kérelmére a Szombathely 97,7 MHz és a Budapest 96,4 MHz rádiós jogosultság hálózatba kapcsolódását - adta hírül az NMHH. Így a szombathelyi Friss Rádió október közepétől 97,7 Rádió 1 néven folytatja a sugárzást.

A budapesti vételkörzetben sugárzó Rádió 1 így tovább növelheti hálózatát országszerte. Az adót a Radio Plus Kft. üzemelteti, amelynek Andy Vajna egyik befektetőcége a tulajdonosa. A közös hálózatba csatlakozás azt jelenti, hogy a helyi rádiók nagy részben átvehetik a Rádió 1 tartalmát, míg saját műsort, illetve híreket napi 4 óra 23 percet kell szolgáltatniuk.

A budapesti Rádió 1 műsorai jelenleg 22 városban és vételkörzetében érhetők el - ez a szám hamarosan 27-re nőhet.

A Médiatanács közelmúltban azt is engedélyezte, hogy - szintén október közepétől - a Zalaegerszeg 95,1 MHz-en sugárzó helyi adó is közös hálózatba csatlakozzon a Rádió 1-el.

Augusztus végén azt engedélyezték, hogy a Hajdúböszörmény 98,9 MHz, a Hajdúnánás 93,3 MHz és a Hajdúszoboszló 100,6 MHz frekvenciákon sugárzó helyi adók is közös hálózatba kapcsolódjanak a Rádió 1-el. (Ezekben a körzetekben egyelőre még nem hallható a Rádió 1.)

A Rádió 1 hálózata Békéscsabával és vételkörzetével is bővülhet, a Radio Plus Kft. ugyanis a Csaba Rádió Kft. közösen hálózatba kapcsolódási kérelmet adtak be a Csaba Rádió 104 MHz-es frekvenciára - írja a rádió közleményére hivatkozva a radiosite.hu.

Vajna András György (Andy Vajna) a Napi.hu kiadásában megjelenő A 100 leggazdagabb 2017 friss listája szerint 60 milliárd forintos becsült vagyonnal a tizennegyedik legmódosabb magyar.

