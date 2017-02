Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Fitch Trump miatt aggódik

A világgazdasági környezetet és a globális szuverén adósminőség alapmutatóit fenyegető kockázattá vált az egyre kevésbé kiszámítható amerikai gazdaságpolitika, a hirtelen, váratlan, potenciálisan globális kihatású amerikai szakpolitikai irányváltások növekvő valószínűsége, a régóta fennálló nemzetközi kommunikációs csatornák és kapcsolattartási normák háttérbe szorulása - áll a Fitch Ratings hitelminősítő helyzetértékelésében.

A Capital Economics szintén pénteken bemutatott tanulmánya szerint az euróövezeti gazdaságok közül Írország és Németország lenne a legsebezhetőbb az amerikai kereskedelmi politika esetleges protekcionista fordulatától.

A Fitch Ratings elemzése szerint a szuverén adósminőséget terhelő elsődleges kockázati tényezők közé tartozik a kereskedelmi kapcsolatokban végrehajtott, súlyos fennakadásokat okozó változtatások lehetősége, a nemzetközi tőkeáramlás ebből eredő megtorpanása, a migráció olyan mértékű korlátozása, amely már érinti a hazautalt tőke mennyiségét, és a szakpolitikai döntéshozók közötti konfrontáció, amely megnövekedett vagy elhúzódó deviza- és egyéb piaci árfolyamkilengésekhez vezet.

E kockázatok valóra válása kedvezőtlen növekedési hátteret teremtene, nyomást gyakorolva egyben a közfinanszírozási rendszerekre, és ennek már következményei lehetnek egyes országok államadós-osztályzataira is. A külső finanszírozás hozzáférhetőségének nehezebbé válása, vagy költségeinek emelkedése - különösen abban az esetben, ha ez a helyi fizetőeszközök leértékelődésével is jár - szintén hatással lehet a besorolásokra.

A Fitch Ratings londoni elemzői szerint még sok minden változhat, de az amerikai kormány egyes retorikai fordulatainak agresszív hangneme nem arra vall, hogy könnyű tárgyalási időszak következik, és arra sem, hogy túl sok lehetőség lenne a kompromisszumra. A hitelminősítő szerint azokat a gazdaságokat terheli leginkább adósminőségi alapmutatóik romlásának kockázata, amelyek szoros gazdasági-pénzügyi kapcsolatban állnak az Egyesült Államokkal, és amelyeket az amerikai kormány máris tisztességtelen eszközök alkalmazásával vádol. A Fitch ezek közül megemlíti Kanadát, Kínát, Németországot és Mexikót - írta az MTI.

Az elemzés szerint az amerikai elnökválasztás után megnövekedett gazdasági bizonytalanságok és árfolyamkilengések is már szerepet játszottak abban, hogy a Fitch Ratings decemberben leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta Mexikó "BBB plusz" szintű államadós-besorolásának kilátását. A globális beszállítói hálózatok integráltsága azt is jelenti, hogy ha az Egyesült Államok egy adott országgal szemben kereskedelmi korlátozó intézkedéseket léptet életbe, annak tovagyűrűző hatásai lesznek más országokra is. A regionális beszállítói hálózatok különösen fejlettek - és elsősorban Kínára összpontosítanak - Kelet-Ázsiában, valamint a főleg Németországot ellátó Közép-Európában - áll a Fitch pénteki elemzésében.

A cég szerint azonban mindenekelőtt azok az országok vannak kitéve potenciális amerikai büntetőintézkedéseknek, amelyekben az eddig megvalósult amerikai működőtőke-beruházások legalább részben az amerikai piacra visszaexportáló helyi ágazatokat finanszírozzák. Ezeknek az országoknak a lehetséges listája hosszú, mivel amerikai vállalatoké a világgazdaságban felhalmozódott közvetlen külföldi tőkebefektetés-állomány csaknem 25 százaléka, de az ilyen amerikai beruházások legnagyobb célországai között van Kanada, az Egyesült Királyság, Hollandia, Mexikó, Németország, Kína és Brazília - hangsúlyozzák a Fitch londoni elemzői.

A Capital Economics szintén pénteken ismertetett tanulmányában azt vizsgálta, hogy mely euróövezeti gazdaságok a legveszélyeztetettebbek az amerikai kereskedelmi politika esetleges protekcionista fordulatától.

A gazdasági-pénzügyi elemzőház szerint ha a kockázat mércéje az amerikai piacra irányuló exportból eredő hozzáadottérték-többlet, akkor az ír gazdaságot terheli messze a legnagyobb kockázat, Írország amerikai exportjának hozzáadottérték hozzájárulása ugyanis az ír GDP 10,6 százalékának felel meg. A Capital Economics számításai szerint Belgium és Németország esetében ez az arány 3,2, illetve 2,9 százalék. Az Amerikába irányuló export minden 10 százaléknyi csökkenése hozzávetőleg 1 százalékkal csökkentené az ír GDP-értéket, és 0,3 százalékkal a német hazai összterméket.