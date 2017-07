A hírszerzési bizottságot érdekli Trump fiának találkozója az orosz ügyvéddel

Az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága meghallgatná Donald Trump elnök idősebb fiát, mert tavaly a választási kampány idején egy magát a Kremlhez közelállónak mondó orosz ügyvédnővel tárgyalt.

Papp Zsolt, 2017. július 11. kedd, 08:17

Az elnök legidősebb fia, ifjabb Donald Trump ügyvédje útján jelezte: készséggel áll a tavalyi választási kampányba történt esetleges orosz beavatkozásokat vizsgáló kongresszusi bizottságok rendelkezésére - írja az MTI.

A szenátus hírszerzési bizottsága hétfőn jelezte, meghallgatná az ifjabb Trumpot, miután a The New York Times arról cikkez, hogy tavaly júniusban a New York-i Trump-toronyban az ifjabb Donald Trump találkozott Natalija Veszelnyickaja orosz ügyvédnővel. A találkozót - amelyen jelen volt Paul Manafort, a Trump-kampány akkori menedzsere és Jared Kushner, Donald Trump veje is - az orosz ügyvéd kezdeményezte, jelezve, hogy terhelő dokumentumok vannak birtokában Hillary Clintonról, a demokraták elnökjelöltjéről.

Ifjabb Donald Trump a találkozó tényét a The New York Timesnak küldött közleményében elismerte, leszögezve, hogy Veszelnyickajának nem voltak ilyen dokumentumai, de még információi sem.

Susan Collins, a szenátus hírszerzési bizottságának republikánus tagja és Mark Warner a bizottság demokrata párti tagja szerint is szükséges ifjabb Donald Trump meghallgatása. Richard Burr, a bizottság vezetője közölte: még a héten dönt arról, hogy meghallgatják-e az elnök fiát.

A Fehér Ház helyettes szóvivője, Sarah Huckabee Sanders ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a találkozón "semmi helytelen" nem történt, amúgy is rövid volt és nem volt folytatása sem. Hétfőn Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Moszkvában riportereknek azt mondta: a Kreml nem ismeri Natalija Veszelnyickaját.