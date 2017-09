A lengyel elnök új javaslattal állt elő - megússzák a legrosszabbat?

Andrzej Duda lengyel államfő ismertette hétfőn az általa júliusban megvétózott, az Európai Bizottság által is kifogásolt bírósági törvények új tervezeteit, valamint az ehhez fűződő alkotmánymódosítási javaslatot. Frans Timmermans, az európai bizottság első alelnöke az uniós tagállami kormányokat tömörítő tanács hétfői ülése előtt kijelentette: "Tájékoztatni fogom a tanácsot a fejleményekről, aztán meglátjuk, hogyan reagálnak."

Szabó Zsuzsanna, 2017. szeptember 25. hétfő, 15:55

A lengyel elnök nagy vonalakban ismertette az új tervezeteket, mellőzve a részleteket - írja az MTI. Duda emlékeztetett, hogy júliusban aláírta a bíróságok szervezetéről szóló törvényt, miközben a bírósági reformot előkészítő másik két törvényt - az országos igazságszolgáltatási tanácsot (KRS) és a legfelsőbb bíróságot érintőt - megvétózta.

A legfelsőbb bíróságról szóló törvénytervezetét illetően Duda elmondta: olyan hatáskörrel is megbízná a testületet, hogy úgynevezett "rendkívüli panaszok" nyomán fellebbezési eljárásban vizsgálhassa felül az alacsonyabb szintű törvényszékek ítéleteit. A legfelsőbb bíróság jelenleg is a legfelsőbb fellebbviteli szintet jelenti, nem hoz azonban érdemi ítéleteket, csupán az alacsonyabb szintű ítélőszékeknek küldi vissza az ügyeket újbóli megtárgyalására.

Egy kis társadalompárti változás

A rendkívüli panaszokról az újonnan kinevezendő nem hivatásos bírák (ülnökök) is döntenének, ezt a megoldást az államfő "társadalompárti változásnak" nevezte. Az ülnökök a Duda tervezete nyomán létrehozandó fegyelmi kamarába is bekerülnének. A kamara az igazságügyi dolgozók által elkövetett bűnügyi, erkölcsi kihágásokkal foglalkozna. A fegyelmi testület létrehozását a megvétózott törvény is tartalmazta.

Mi lesz a bírákkal?

A jelenlegi legfelsőbb bírósági tagok további munkáját illetően Duda elmondta: eltérően az általa megvétózott törvénytől - mely életkortól függetlenül nyugdíjba küldte volna az összes bírót - csak a 65 éves kort elért bírákat nyugalmazná, de kérésükre az államfő a szolgálati idő meghosszabbításáról is dönthetne. A legfelsőbb bírósági tagok nyugalmazása egyik fő pontja volt az Európai Bizottság által a lengyel igazságügyi reform kérdéskörében emelt kifogásoknak.

A KRS-re vonatkozó új tervezetét bemutatva Duda megerősítette: javaslata szerint az alsóház háromötödös többséggel választaná meg a KRS tagjait. Amennyiben a jelöltek bemutatását követő 3 hónapon belül a szejmben nem gyűlne össze a megfelelő arányú szavazat, maga az államfő nevezné ki a KRS-tagokat a jelöltek közül.

Alkotmánymódosítás is az asztalon

Olyan, mások mellett a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) részéről megfogalmazott politikai vélemények láttak korábban napvilágot, hogy ez a lépés alkotmányellenes, ezért Duda bemutatta az erre vonatkozó alkotmánymódosítási javaslatot is, melyről még hétfőn konzultálna a parlamenti frakciók vezetőivel. Amennyiben javaslata nem nyeri el a parlamenti pártok széles körű támogatását, más megoldást keres a KRS-re vonatkozóan - tette hozzá.

Duda délután 16 órára hívná össze a megbeszélést, de részvételi szándékukat csak három tömörülés: a PiS, az ellenzéki Kukiz´15, valamint a Lengyel Parasztpárt (PSL) képviselői jelezték. A PSL azonban aláhúzta: Duda javaslatait nem lehet jelenlegi formában a szejmben előterjeszteni, további széles körű konzultációra szorulnak.

A fő ellenzéki párt, a Polgári Platform jelezte: nem lát semmi okot arra, hogy alkotmánymódosításról tárgyaljon. A Modern (Nowoczesna) szintén ellenezte, hogy a parlament módosítson az alkotmányon.

Timmermans is megszólalt

Tanulmányozni fogja az Európai Unió a lengyel államfő által korábban megvétózott bírósági törvények új tervezeteit, amelyeket Andrzej Duda hétfőn ismertetett - közölte Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke hétfőn az MTI szerint. Timmermans erről az uniós tagállami kormányokat tömörítő tanács hétfői ülése előtt beszélt, amelynek résztvevői a bizottság kezdeményezésére Lengyelország ügyét is meg fogják vitatni.

"Tájékoztatni fogom a tanácsot a fejleményekről, aztán meglátjuk, hogyan reagálnak" - mondta rövid sajtóértekezletén a holland politikus. Brüsszel fokozná a nyomást azzal, hogy kikéri a tagállamok véleményét, szerintük miként kellene eljárni a jogállamiság elveit sokak szerint semmibe vevő Varsóval szemben - mondták szakértők.

(Fotó: AFP/Wojtek Radwanski)