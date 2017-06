A moszkvai rendőrség lekapcsolta Putyin ellenlábasát

Őrizetbe vette az orosz rendőrség Alekszej Navalnij ellenzéki politikust hétfőn, röviddel az általa meghirdetett moszkvai korrupcióellenes tüntetés kezdete előtt.

Szepesi Anita, 2017. június 12. hétfő, 14:05

Ajánlom

Az eseményről Navalnij felesége a Twitteren számolt be, hozzátéve, hogy a tervezett tiltakozást így is meg fogják tartani. A megmozdulásra induló politikust otthonának lépcsőházában fogták el, s ezzel egy időben Moszkva belvárosában őrizetbe vettek több, a tüntetésre gyülekező aktivistát is. A Navalnij által vezetett Korrupcióellenes Küzdelem Alapítványnak az orosz fővárosban működő irodáiban sajtójelentések szerint lekapcsolták az áramot. Moszkva központjában előzetesen jelentős rendőri erőket vontak össze - írta az MTI.

Navalnij vasárnap éjjel jelentette be váratlanul, hogy a hatóságok által korábban engedélyezett távolabbi helyszínről a Moszkva központjában lévő Tverszkaja utcára viszi át a megmozdulást. Az ellenzéki blogger arra hivatkozott, a moszkvai hatóságok megakadályozták, hogy az eredeti helyszínen, a Szaharov sugárúton a szervezők által felkért szolgáltatók színpadot emeljenek és felszereljék a hangosítást.

Az orosz főváros hatóságai előzetesen "provokációnak" minősítették a megmozdulásnak a belvárosba történő áthelyezését, amely az Oroszország napja elnevezésű ünnep alkalmából több látogatott esemény helyszíne.

Vlagyimir Csernyikov, a moszkvai önkormányzat regionális biztonsági osztályának szóvivője az Interfax hírügynökséggel közölte, hogy a rendőrség operatív módon be fogja azonosítani a nem engedélyezett tüntetésre érkezőket és ellenük "szigorúan a törvénnyel összhangban álló intézkedéseket foganatosít". Azt tanácsolta, hogy azok, akik politikai tüntetésben kívánnak részt venni, maradjanak távolt az ünnepi helyszínektől.

Korábban Csernyikov az Eho Moszkvi rádiónak kijelentette, hogy a rendőrség a Tverszkaján nem fogja akadályozni azoknak az ellenzékieknek a vonulását, akik plakátok és jelszavak nélkül érkeznek oda.

Navalnij március 26-án, csakúgy mint most, országos korrupcióellenes akció keretében hirdetett megmozdulást a Tverszkajára, amelyen a szervezők szerint 30 ezren, a rendőrség szerint 8 ezren vettek részt. A rendőrség több mint ezer embert állított elő akkor, a neves ellenzéki aktivista pedig az előre nem egyeztetett tüntetés szervezéséért pénzbírságot, a hatósággal való szembeszegülésért pedig 15 napi elzárást kapott.

Alekszej Navalnij, aki Vlagyimir Putyin kihívója kíván lenni a jövő évi elnökválasztáson, valamint az általa vezetett Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány hétfőre több mint 200 orosz településre hirdetett meg tiltakozó demonstrációt. A március 26-i megmozdulás 84 városra és falura terjedt ki. A résztvevők azt követelték, hogy a hatóságok vizsgálják ki annak a videónak a valóságtartalmát, amelyet az ellenzéki politikus március elején töltött fel a világhálóra. Ebben Navalnij súlyos, több mint egymilliárd euró értékű korrupcióval vádolta meg Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnököt.

Az ellenzéki tüntetők részvevői közül Moszkva mellett többeket Szentpéterváron, Vlagyivosztokban, Blagovescsenszkben és Kazanyban is előállítottak.

Oroszország napján az 1990-es orosz függetlenségi nyilatkozat elfogadásáról emlékeznek meg. Az évforduló 1992 óta munkaszüneti nap.