A munkanélküliek ötöde fiatal

A fiatal korosztály munkanélküliségi rátája több mint kétszer magasabb volt az átlagnál tavaly november és idén január között, annak ellenére, hogy a foglalkoztatás minden korosztályban nőtt.

Nőtt a foglalkoztatás 2016 novembere és 2017 januárja között az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest - adta hírül a KSH. Összesen kicsit több mint 4,4 millió embernek volt munkája, ami 161 ezerrel több az egy évvel korábbinál. A 15-64 évesek foglalkozási rátája 67,4 százalék volt.

A férfiak és a nőt foglalkoztatási rátája is nőtt, az utóbbiaké kicsit jobban. Korosztályok szerint vizsgálva szintén azt találták a statisztikusok, hogy minden korcsoportban emelkedett a foglalkoztatás.

Ugyanebben az időszakban a munkanélküliek száma 82 ezer fővel, 198 ezerre csökkent, a munkanélküliségi ráta 1,9 százalékponttal, 4,3 százalékra morzsolódott le. A nők esetén nagyobb volt a változás, mint a férfiaknál.

A 15-24 éves korosztály munkanélküliségi rátája csökkent ugyan, de még így is 11,1 százalék. A munkanélküliek ötöde továbbra is ebből a korosztályból kerül ki. A 25-54 éves korosztály munkanélküliségi rátája 3,7 százalék, az 55-64 éveseké 4,1 százalék. Ezek is alacsonyabbak az egy évvel korábbinál.