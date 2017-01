Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A német sajtó az új amerikai elnök jelentette veszélyekről ír

A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Trump nacionalizmusa címmel közölt vezércikkében hangsúlyozta, hogy az európaiaknak ezentúl egy olyan amerikai elnökkel lesz dolguk, aki "rezsimváltást" akar Washingtonban. Ebben a helyzetben nem az aggódó várakozás és az apokaliptikus figyelmeztetések megfogalmazása a legjobb megoldás, hanem az, ha Európa szembenéz az új helyzettel.

Végül is Trumpnak az EU-ra és a NATO-ra tett lekicsinylő megjegyzései nem változtatnak az Egyesült Államokkal folytatott "szoros, mély és széleskörű" kapcsolatokhoz fűződő európai érdeken, bár a kapcsolatok folytatása kétségkívül bonyolultabb lesz - tette hozzá a német konzervatív FAZ.

A lap szerint Európának és Németországnak olyan jelzésként kellene felfognia Donald Trump hatalomra lépését, amely ráébreszt arra, hogy ezentúl sokkal inkább az európaiakon, teljesítőképességükön és felelősségvállalási hajlandóságukon múlik majd, hogy "a Nyugat miként áll helyt a jelenkor viharaiban".

A baloldali Frankfurter Rundschau szerint Trump "demagóg, hazug" beiktatási beszédet mondott. A szegényektől a gazdagok felé irányuló újraelosztás politikájából profitáló, az adózástól ódzkodó milliárdos magát Robin Hoodként beállítva azt mondta, hogy visszaadja a hatalmat a népnek, holott csak saját magára gondol, a nép pedig számára "a szőke, gazdag Amerika, amely körülveszi".

A demagógnak annál élesebben és erőszakosabban kell beszélnie, minél kevésbé tudja beváltani ígéreteit. Donald Trump is így tesz majd. Az új amerikai elnöknek "nincs politikai programja, csak nyerni akar, semmi mást" - tette hozzá a Frankfurter Rundschau.

A liberális Süddeutsche Zeitung A forradalmár című kommentárjában kiemelte: Donald Trump kiszámíthatatlan elnök, ami hatalmassá, de veszélyessé is teszi. Nem racionális alapon hozza meg döntéseit, üzeneteit ösztönből fogalmazza meg, és jellemző rá az is, hogy este már mást mond, mint reggel.

Hatalmának legfőbb forrása éppen az irracionalitás, ami még a "moszkvai geopolitikai opportunistákat" is zavarba hozza, stílusa pedig még veszélyesebb, mint politikája: a "trumpizmus" határozza majd meg a hozzá hasonló típusú uralkodók viselkedését világszerte. Ennél is rosszabb, hogy a Trump Tower - Donald Trump New York-i otthona - által diktált ritmushoz képest az Angela Merkel-féle állhatatosság és mérlegelés "álmosító" - írta a müncheni lap. A szerző hozzátette, hogy Trump ennek révén nemcsak az érveket és az értelmet hagyja figyelmen kívül, hanem "tönkreteszi a politikát mint szakmát".

Brit sajtó: Trump úgy fog kormányozni, ahogyan kampányolt

A brit sajtó szerint Donald Trump beiktatási beszéde arra vall, hogy az új amerikai elnök kormányzási stílusa ugyanolyan lesz, mint elnökválasztási kampánya.

A The Times című tekintélyes konzervatív brit napilap szombati szerkesztőségi kommentárja szerint az amerikai elnökök beiktatási beszédei hagyományosan a megbékélés ígéretét hirdetik, és rendszerint azt a megnyugtató üzenetet küldik a világnak, hogy az Egyesült Államok a béke és a barátság híve. Trump beszédében is fellelhető volt ez nyomokban, ám a beszéd sokáig visszhangzó eleme a többször hangoztatott "America first" - Amerika mindenekelőtt - jelszó lesz.

A kifejezés ismerősen hangzik: Trump emberei is gyakran használták az új elnök külpolitikai elképzeléseit összegezve, de ez volt a jelszavuk az amerikai elszigetelődés szószólóinak is, akik az 1940-es években a kiegyezést szorgalmazták a háborús részvétel helyett - áll a The Times szombati értékelésében.

A lap szerint Trump bizonyosan tudatában van ennek a történelmi visszhangnak, de a jelek arra vallanak, hogy ez nem fogja őt zavarni.

A Financial Times című londoni üzleti napilap szintén arra a következtetésre jut szombati szerkesztőségi cikkében, hogy Trump kampányának elemei elnökségének is elsődleges elemei lesznek. Trump azzal nyerte meg az elnökválasztást, hogy Amerikát kívülről és belülről halálos veszélyek fenyegette országként festette le, és első elnöki aktusával, vagyis beiktatási beszédével egyértelművé tette, hogy ezt nemcsak kampányának, hanem elnökségének is központi gondolatává kívánja tenni.

A Financial Times szerint Trump azzal kezdhetné az amerikai társadalomban általa kiásott árkok betemetését, hogy egyes ígéreteit valóra váltja. Megígérte például, hogy segít azoknak az "elfelejtett amerikaiaknak", akiket a globalizáció szegényebbé tett. Ez időbe telik, de ha jól kezd hozzá ehhez a feladathoz, azzal jelentősen csitíthatja baloldali bírálóit, és példát mutathat a fejlett világ hasonló gondokkal küszködő más országainak.

Egy ország vezetése azonban nem ingatlanbiznisz, és Trumpnak egy szuperhatalom vezetőjeként sokkal többet kell tennie annál, semhogy csak jó üzleteket kössön az Egyesült Államoknak - áll a Financial Times szombati írásában.