A szabadpiaci kapitalizmust védte a brit kormányfő

A brit miniszterelnök szerint a globális pénzügyi válság után sokan elvesztették hitüket a szabadpiaci kapitalizmusban, ami a válságkezelés követelte áldozathozatal ismeretében érthető reakció, de mégsem szabad elfelejteni a nyitott, innovatív szabadpiaci gazdasági modell óriási értékeit.

Theresa May annak a kétnapos konferenciának a csütörtöki nyitónapján beszélt, amelyet a Bank of England rendezett a függetlenné válása óta eltelt két évtized tapasztalatairól. A brit jegybanknak az akkori munkáspárti kormány 1997 májusában, néhány nappal hatalomra kerülése után adta át a monetáris politika döntési jogköreit. Addig a mindenkori brit pénzügyminiszter személyes hatáskörébe tartozott a jegybanki kamatszint meghatározása.

A nyitott szabadpiaci gazdaság kínálja a legbiztosabb garanciákat az egyéni szabadságjogok védelmére - mondta May.

Utalt a közép- és kelet-európai folyamatokra is, mondván: ezt azok az országok is tapasztalhatták, amelyek a zárt, korlátozásokkal körbevett központi tervutasításos gazdálkodásról tértek át a nyitott szabadpiaci gazdaságpolitikára. (London üzent a magyaroknak is.)

A brit miniszterelnök szerint a megfelelő szabályozási környezetben működő szabadpiaci gazdaság az emberiség fejlődésének valaha kialakított leghatékonyabb hajtóereje, amely "átvezette a társadalmakat a sötétségből és a stagnálásból a fénylő modern korba".

May szerint megkérdőjelezhetetlen, hogy a szabadpiaci modell "a legjobb, valójában az egyetlen" fenntartható módja az életszínvonal mindenkit érintő emelésének. Ez minden gazdaságpolitika központi célja, nem pedig valamely elvont doktrína vagy ideológiai koncepció kiszolgálása.

Az Európai Unióval a Brexit, vagyis a brit EU-tagság megszűnése után kialakítandó új gazdasági viszonyrendszer brit kormányzati terveinek alapjait is a jól szabályozott, nyitott szabadpiaci gazdaságba vetett hit alkotja. A brit kormányfő szerint senkinek nem használna, ha "felesleges új akadályok" emelkednének a Brexit után a kétoldalú áru- és szolgáltatáskereskedelem útjába.

Theresa May alig burkoltan óvta az EU-t a londoni City pénzügyi központjában honos cégek európai üzleti tevékenységének akadályozásától. Kijelentette: a londoni pénzügyi szolgáltatási szektor Európa-szerte segíti az üzleti és fogyasztói aktivitást, és sem az EU, sem az Egyesült Királyság érdekeit nem szolgálná ennek a pénzügyi szolgáltatási piacnak a szétforgácsolódása.

A monetáris politika önállósulása óta eltelt két évtizedben 2 százalék alatt volt a brit infláció éves átlagos üteme a függetlenné válást megelőző két évtized 6 százalékot meghaladó éves átlaga helyett - mondta Mark Carney, a Bank of England kanadai kormányzója.

Carney a Brexitből a Bank of Englandre háruló pénzügyi stabilitási feladatokról azt mondta: a brit bankrendszernek elégséges tőkeellátottsága lesz ahhoz, hogy a brit EU-tagság megszűnéséből eredő esetleges súlyos sokkhatásokat - bármennyire valószínűtlenek is ezek - elviselje, és ilyen körülmények között is az igényeknek megfelelő hitelellátást tudjon nyújtani a gazdaságnak.