A taxisok is tiltakoznak Trump rendelete ellen

A New York-i taxis szakszervezet és az Airbnb is a maga módján tiltakozik az ellen, hogy Trump több országból nem engedi be az USA-ba a muszlimokat - írja a hvg.hu.

Az Airbnb vezére ingyen lakásokat biztosít a pénteki elnöki rendelet károsultjainak, a New York-i taxis szakszervezet pedig egyetlen autóját sem küldi a John F. Kennedy reptérre, miután két iraki utast vízumuk ellenére sem engedtek be az Egyesült Államokba. A szakszervezet jelezte: embargója megismétlődik - egy órás figyelmeztető "sztrájk" lesz ma 18:00-19:00 között - olvasható a portálon.