A tehenek szenvedik meg a válságot: Szibériába küldik őket

A tej olyan nagymértékben megdrágult Oroszországban, hogy a Danone a helyi termelőkkel egyetértésben úgy döntött: Európából néhány ezer tehenet áttelepít Szibériába.

Barabás Júlia, 2017. szeptember 1. péntek, 06:20

A tej és különösen a tejtermékek, elsősorban persze a vaj, az utóbbi időben az egész világon megdrágultak. Az áremelés Oroszországot is érintette, de ott még geopolitikai tényezők is hatottak az árakra - írta a gazeta.pl. Moszkva válaszul a nyugati szankciókra, amelyeket 2014-es dicstelen ukrajnai beavatkozása miatt vezettek be Oroszország ellen, importkorlátozást vezetett be az EU-s élelmiszerekre.

Ez a sajtok kínálatát is korlátozta, amit a helyi termelők próbáltak kompenzálni. Emiatt azonban emelkedésnek indult a nyerstej ára Oroszországban. Csak idén eddig 14 százalékos növekedést tapasztaltak a termelők, ami komoly problémákat okoz például a joghurtok előállítóinak, a francia Danone helyi érdekeltségének.

A Danone-nak a helyi tejtermelés erősítésében látja a megoldást, ezért elhatározták, hogy létrehoznak egy tehenészetet Szibériában, ahova Európából szállítják a teheneket. A projekt nagyságát érzékelteti, hogy ötezer Holstein-fríz szarvasmarha tette meg a 4500 kilométeres utat teherautókon Hollandiából és Németországból. Az utolsó szállítmányok szeptemberben érkeznek.

A Danone Szibériában együttműködik a helyi termelőkkel, a Damate.csoporttal. Nemrég fejeztek be egy 5,6 milliárd rubel értékű tejtermelő komplexumot, amely évi 40 ezer tonna tejet fog előállítani. Ezzel a régió legnagyobb nyerstej-termelője lesz.