Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Trump-toronyban helyeznék el Trump katonai kíséretét

Amerikai sajtóhírek szerint a Pentagon a New York-i Trump-toronyban bérelne helyiséget Trump elnök személyes katonai kísérete tagjainak és felszereléseiknek, akkor, amikor az elnök éppen New Yorkban tartózkodik - adta hírül az MTI.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

Az amerikai elnököt állandóan katonák kísérik, s köztük vannak azok, akik lehetővé teszik egy esetleges nukleáris csapás bármikor történő megindítását. James Brindle alezredes, a Pentagon (védelmi minisztérium) egyik szóvivője szerint elengedhetetlen, hogy az elnököt segítő kíséret és felszerelése számára helyiséget béreljenek New Yorkban akkor, amikor az elnök a lakásában tartózkodik.

Donald Trump felesége és tízéves kisfia a tanév végéig New Yorkban tartózkodik, s majd csak nyáron költözik be a Fehér Házba. Addig az elnök rendszeresen hazatér a Trump-toronyban lévő, három szintet elfoglaló otthonába. A Pentagon illetékesei jelezték: a korábbi elnökök magánrezidenciái mellett is kellett már bérelniük helyiséget.

Mindazonáltal a minisztérium nem kívánt további részletekkel szolgálni. A CNN hírtelevízió szerint egy emelet évi bérleti díja a Trump-toronyban mintegy másfélmillió dollár lehet.