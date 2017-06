Agyonhajszolják magukat az emberek a szomszédban

Nagyon sokat dolgoznak a románok olyan időszakokban, amelyeknek a pihenésről kellene szólniuk. Az emberek több mint fele este, éjszaka vagy szombaton is igyekszik pénzt keresni.

Barabás Júlia, 2017. június 13. kedd, 17:37

Ajánlom

A romániai lakosság 52,7 százaléka atipikus időpontokban is dolgozik - idézte a statisztikai hivatal adatait a Maszol. Ez azt jelenti, hogy a lakosság több mint fele este, éjszaka vagy a hétvégéken is dolgozik. Emellett az alkalmazottak 25,8 százalékát váltásokba osztották be.

A felmérés szerint a válaszadók közel fele mondta, hogy szombaton is dolgozik, 12 százalékuk pedig éjszaka próbál pénzt keresni. Mivel egy válaszadó több kategóriába befér, így az is lehet, hogy valaki szombaton is és éjszakánként is dolgozik.

Romániában az átlagos heti munkaórák száma 39,8. A mezőgazdaságban dolgozók esetén ez 35,6 óra átlagban, míg az iparban és szolgáltatásokban többet dolgoznak az emberek az átlagnál.

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!