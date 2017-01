Ahol nincs szoba kétszáz dollár alatt

Minden eddigi rekordot megdöntött New York tavaly. Több mint 60 millió turista látogatta meg a Nagy Almát - ebből közel 13 milliót tett ki a külföldiek száma. Az idegenforgalomhoz kötődő szakmákban immár 375 ezren dolgoznak, a szállodaárak az egekben vannak.

Nem csupán a főszezonnak számító nyári hónapokban, de még novemberben sem könnyű hotelszobát találni New Yorkban, olcsót pedig szinte reménytelen. Még akkor is, ha a világvárosban 111 ezer hotelszobát tartanak nyilván - és újabb 24 ezer épül most. A turisták ugyanis olyan mennyiségben özönlenek New Yorkba, hogy szinte állandó a "teltház".

Tavaly 60,3 millió turista fordult meg a városban, 600 ezerrel több, mint azt még év közben előrejelezték, és 1,8 millióval több, mint 2015-ben. Az ide utazók döntő többsége amerikai, szám szerint 47,6 millió, a külföldiek száma 12,65 millió - mindkét adat csúcsnak számít a nagyváros történetében. Érdekes, hogy tovább nő a konferenciaturizmus is: 2016-ban 6,15 millió ilyen turista hajtotta álomra a fejét valamelyik hotelben. Az előrejelzések szerint az idei évben tovább folytatódik a trend: 2017-re közel 62 millió látogatóra számítanak.

Az idegenforgalom már most is a város legfontosabb "iparága", ugyanis az ehhez köthető álláshelyek száma tavaly 375 ezerre nőtt - a bővülés egy év alatt 15 ezret is meghaladta. Az elmúlt évben 35 millió hoteléjszakát értékesítettek - ami szintén minden idők legmagasabb értékének számít. Az öt városból álló "megacityben" - Queens, Brooklyn, Manhatten, Bronx, Staten Island - már így is hasít a hotelbiznisz, de a 2019-es év végéig újabb 24 ezer hotelszobát adnak át. ( A legolcsóbb manhattani hotelszoba ára is 200 dollár körül mozog egy éjszakára.)

A turizmus fő hajtóereje a bevásárlás mellett a kulturális élmények és múzeumok. A New Yorki polgármesteri hivatal becslései szerint ezek nélkül is évi 1 milliárd dollár bevétele származik a költségvetésüknek a turisztikai iparág adóiból így a szállodák, éttermek által befizetett különböző adókból.