Angliába menne dolgozni? Erre számítson!

Jövőre is alacsony mértékű, 1 százalékos bérnövekedésre számít Nagy-Britanniában a brit hr-menedzserek legnagyobb szakmai szövetsége egy hétfőn ismertetett felmérés szerint.

A Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) felhívta a figyelmet arra, hogy a bérek növekedése a csökkenő munkanélküliség ellenére is alacsony mértékű, mert az állásokra többszörös a túljelentkezés. A szövetség kutatásának eredményei szerint az alacsony képesítést igénylő munkakörben 24, a közepesen magas képesítést igénylő munkák esetében 19, a magasan képzett munkaerőt igénylőeknél pedig nyolc jelentkező van egy állásra.

A CIPD által megkérdezett munkaadók egyelőre nem tapasztalják, hogy a brit európai uniós tagság 2019-ben várható megszűnése miatt csökkenne az EU többi országából érkező munkavállalók száma. Emellett nő a munkaerőpiacon megjelenő egykori segélykérők és az idősebbek száma - írja az MTI.

Gerwyn Davies, a CIPD vezető munkaerőpiaci elemzője a BBC-nek azt mondta, szerintük egyelőre nincs jele annak, hogy rövidtávon megváltozna a helyzet, és a foglalkoztatási rátával együtt a bérek is emelkednének. (Egyre jobban aggódnak a britek a brexit miatt.)

A közszférában továbbra is alacsony a béremelkedés, a háztartások kiadásai viszont egyre nőnek, mint ahogy egyes munkaadók azzal kapcsolatos aggodalmai is, hogy az Egyesült Királyság várhatóan nemcsak az EU-ból távozik, hanem annak egységes belső piacáról is - sorolta a szakértő. Gerwyn Davies szerint mindazonáltal a munkáltatók egyelőre találnak munkaerőt a bérek jelenlegi szintjén is.

A brit emberierőforrás-menedzserek legnagyobb szakmai szövetsége felmérésének eredményei részben ellentmondanak más kutatásoknak, amelyek viszont a brit munkaerőpiac szűkülését mutatják. A Markit piackutatónak a humánerőforrás piacán tevékenykedő cégeket tömörítő szövetség, a Recruitment and Employment Confederation (REC) számára készített és a napokban ismertetett felmérése szerint a munkáltatók egyre nehezebben találnak munkaerőt, a bérek pedig az állandó és az ideiglenes állások esetében is növekednek a jelentkezők csökkenő száma miatt. A brit EU-tagságról tartott tavalyi népszavazás óta pedig egyre több európai uniós munkavállaló dönt úgy, hogy hazatér.

