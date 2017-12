Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Áramkimaradás, közlekedési fennakadások - ítéletidő Nagy-Britanniában

Tombol a tél Nagy-Britanniában - írja az Index a BBC híre alapján.

Az ország jelentős részét érinti a komoly havazás és a viharos szél, amely akár 130 km/órás széllökésekkel is érkezhet. A szolgáltatók adatai szerint 24 ezer háztartásban elment az áram - olvasható a portál cikkében.

Az időjárás a közlekedésben is fennakadásokat is okozott, az egyik Budapest - London Ryanair járatot törölték is.