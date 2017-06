Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Asztalra csap nyugdíjügyben Brüsszel

Brüsszel egységes szabályokat akar az EU belső piacán a nyugdíjcélú megtakarításokra, így e termékek a tagállamok között hordozhatóakká válnának - jelentette be az Európai Bizottság.

Brüsszel új, páneurópai, országok között hordozható magánnyugdíjszabályokra vonatkozó javaslattal állt elő csütörtökön, amelyet rendelet formájában nyújtana be a testület. Az ötlet már a bemutatása előtt is nagy ellenállásba ütközött Németországban a Handelsblatt szerint.

A magánnyugdíjtermékek európai piaca jelenleg fragmentált és egyenlőtlen - véli az Európai Bizottság (EB). A kínálat mindössze néhány tagállamra korlátozódik, míg másutt szinte nem is létezik. Ennek oka, hogy az uniós és nemzeti szabályhalmaz gátolja az egységes és versenyképes uniós magánnyugdíjpiac kialakítását.

Az uniós állampolgárok szabadon utazhatnak és dolgozhatnak a 28 tagállamban, ám általános szabály híján nyugdíjba vonuláskor az uniós állampolgárok a magánnyugdíj-megtakarításaikat nem tudják a határokon át mozgatni. Ennek akar véget vetni az EB és az EU döntéshozói, ennek érdekében egyszerűsítenék az életbiztosításokra és a nyugdíjakra vonatkozó szabályozást, utat nyitva a tagállamok között hordozható, páneurópai önkéntes nyugdíjprogramok előtt.

A javaslat fontos lépés a tőkepiaci unió megvalósítása felé - véli Vladis Dombrovskis, az EB alelnöke, a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos. A terméket PEPP-nek (Pan-European Personal Pension Product) neveznék és a jelenlegi állami- és foglalkoztatói nyugdíjakat, valamint a már létező nyugdíj-megtakarítási programokat egészíti ki, célja pedig, hogy a társadalmak elöregedése miatt keletkező nyugdíj-kifizetési szakadékot áthidalja. Lépni kell, ugyanis 2060-ra már csak két aktív kereső jut minden nyugdíjasra a jelenlegi 4:1-es arányhoz képest.



Olcsóbb és átláthatóbb lesz



A tervek szerint a megtakarítók számára mindez egy termék lenne, de akár 5 befektetési stratégiával, különböző kockázatokkal - magyarázta a biztos, aki szerint jelenleg sokkal bonyolultabb termékek léteznek. Az új szabványok egyebek mellett maximalizálnák a szolgáltatóváltás költségét, előírnák a díjak és a befektetések teljesítményének átláthatóságát.

Mindez nem jelenti a nemzeti magánnyugdíjrendszerek felváltását vagy harmonizálását - fogalmazott a biztos. A jövőben a szolgáltatóknak csak egy engedélyre lenne szükségük ahhoz, hogy e termékeket az EU piacán értékesítsék. A jelenlegi nemzeti nyugdíj-megtakarításokkal szemben ezek hordozhatóak is lennének, ami azt jelentené, hogy nem kellene változtatni a megtakarítási programon, ha valaki egyik tagállamból egy másikba költözik. Ez a megoldás a bizottság szerint a megfizethetővé és vonzóvá tenné e termékeket. Az EB felmérése szerint ugyanis a 25 és 59 év közötti európaiaknak jelenleg mindössze 27 százaléka döntött a magánnyugdíj-előtakarékosság mellett.

Adóztatás

A bizottság azt is javasolja, hogy a tagállamok a meglévő, nemzeti nyugdíjtermékekhez hasonló adóelőnyt adjanak, még akkor is is, ha a PEPP nem felel meg a magánnyugdíjtermékek adókedvezményének feltételéül előírt valamennyi nemzeti kritériumnak.

Mit tud majd a PEPP?

A bizottság szerint a páneurópai magánnyugdíjtermékek lehetővé teszik majd, hogy a fogyasztók önkéntesen kiegészíthessék nyugdíjcélú megtakarításaikat, ugyanakkor kihasználhassák a megalapozott fogyasztóvédelem nyújtotta előnyöket.

A PEPP forgalmazására szigorú tájékoztatási követelmények és értékesítési szabályok vonatkoznak majd online forgalmazás esetén is, a forgalmazásához pedig a szolgáltatóknak szüksége lesz az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) engedélyére.

A megtakarítóknak joga lesz ahhoz, hogy - maximált költségek mellett - ötévente szolgáltatót váltsanak belföldön és határokon átnyúlóan egyaránt. A PEPP átvihető lesz a tagállamok között, így egy másik tagállamba való költözés esetén az ügyfelek továbbra is intézni tudják majd a saját befizetéseiket.

Az EB által javasolt keretszabályozásnak köszönhetően a szolgáltatók több tagállamra kiterjedő páneurópai magánnyugdíjtermékeket dolgozhatnak majd ki, a határokon átnyúló forgalmazás megkönnyítését a PEPP-szolgáltatók számára uniós útlevél segíti majd.

Az EB azt szeretné, ha a javaslatot 2019-re elfogadnák, ez ugyanis a tőkepiaci unió akciótervének időzítése - mondta Dombrovskis.

