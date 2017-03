Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az EU nem enyhít a szorításon

Érvényesek azok a korlátozások, amelyeket bizonyos orosz vállalatokkal, köztük a Rosznyefty olajtársasággal szemben rendelt el az Európai Unió az Oroszország ellen Ukrajna destabilizálása miatt bevezetett szankciók részeként - mondta ki keddi ítéletében az Európai Bíróság.

Az Európai Unió 2014 júliusában döntött arról, hogy szankciókat vezet be Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni agressziós cselekmények miatt. Az intézkedések korlátozzák egyes orosz bankok és vállalatok hozzáférését az európai tőkepiachoz, valamint tiltják a fegyverek és a katonai jellegű végfelhasználásra szánt, egyébként kettős rendeltetésű termékek, továbbá bizonyos energetikai technológiák exportját Oroszországba.

A büntetőintézkedésekkel érintett társaságok egyike, a többségi állami tulajdonú Rosznyefty később a szankciók érvényességét vitatva a brit legfelsőbb bírósághoz fordult, amely az üggyel kapcsolatban kérdéseket intézett az uniós törvényszékhez. (Juncker üzent - Ez fájni fog, nem kicsit, nagyon.)

Keddi ítéletében a luxembourgi székhelyű bíróság mindenekelőtt megállapította, hogy "rendelkezik hatáskörrel a közös kül- és biztonságpolitikával kapcsolatos rendelkezések alapján elfogadott jogi aktusok érvényességének elbírálására".

Hangsúlyozták, nincs egyetlen olyan elem sem, amely érinthetné a határozat érvényességét, az uniós tagállami kormányokat tömörítő tanács "kellőképp megindokolta e jogi aktusokat", amelyek "célkitűzései igazolhatják a bizonyos gazdasági szereplőket érő negatív következményeket".

"A Rosznyefty vállalkozási szabadságába és tulajdonhoz való jogába történő beavatkozás nem tekinthető aránytalannak" - írta közleményében a bírói testület.

A most is alkalmazott, előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi, hogy a tagországok bíróságai a közösségi jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek az EU bírósága elé. Az uniós törvényszék azonban nem dönti el a jogvitát, a tagállami bíróság feladata marad, hogy az ügyet a luxembourgi ítélet alapján elbírálja. A határozat mindazonáltal a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más tagállami bíróságokat is köti.