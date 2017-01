Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az MNB egy kínai egyetemmel működik együtt

Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá kedden a Magyar Nemzeti Bank a pekingi Csinghua Egyetemmel - adta híröl a jegybank.

Eszerint a felek többek között közös kutatói hálózat kialakításában, diák- és oktatói csereprogramok létrehozásában, illetve konkrét pénzügyi és üzleti programok elindításában állapodtak meg.

A Kínában első helyen számon tartott, a nemzetközi ranglistákon pedig rendszeresen az első negyven helyezett között jegyzett egyetemmel kialakított kapcsolat eredményeként a magyar jegybankkal partnerségi viszonyban lévő hazai felsőoktatási intézmények előtt is megnyílhat a lehetőség a távol-keleti ország felé.

A Csinghua Egyetem többek között olyan intézményekkel alakítottak ki közös programokat, mint a Cornell University, a MIT Sloan School of Mangement vagy a Columbia University - olvasható a közleményben.

A Csinghua Egyetem közgazdaságtudományi és pénzügyi karát a kínai jegybank, a People's Bank of China alapította 2012-ben, ennek köszönhető a kar elnevezése is: PBC School of Finance. A kar és a kínai jegybank között az együttműködés a nyolcvanas évek legelejére nyúlik vissza.