Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az Orbán-kormány megbüntetéséről ír a Financial Times

Az egyik legnagyobb presztízsű pénzügyi lap, a brit Financial Times (FT) szerkesztőségi cikke szerint eljött az ideje annak, hogy az Európai Unió végre valódi szankciókkal reagáljon az Orbán-adminisztráció lépéseire - szemlézi a cikket a 444.hu.

A jó tető megtartja az otthon melegét. A BRAMAC °COOL tetőrendszer használatával a tökéletes tetőszigetelésnek köszönhetően akár 48%-kal csökkentheti energiaköltségeit! Részletekért kattintson!

Az FT végigveszi a Soros György elleni plakátkampányt, a CEU és a civil szervezetek elleni szisztematikusan támadásokat és a legújabb, az állítólagos Soros-terv elleni nemzeti konzultációt - olvasható a portálon.

"Soros valóban írt arról, hogy az uniónak több menekültet kell befogadnia, és tett is javaslatokat intézkedésekre. De azt állítani, mint a Fidesz, hogy megmágiázta az EU-t, hogy telepítsen be minden évben 1 millió migránst és kötelezze a vonakodó országokat ezeknek az embereknek a befogadására, az egy kitalált történet." - idézi az FT cikkét a portál.



A cikk szerint ideje lenne minderre valódi szankciókkal reagálni. Ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, hogy nem Magyarországot kellene büntetni a magyar kormány miatt, hanem többek között a további támogatásokat a szabályok betartásához kötve lehetne a kormányra nyomást gyakorolni.

Címlapkép: AFP/Attila Kisbenedek

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK