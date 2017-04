Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az ukrán elit tehet be a magyar útleveleknek

Az elmúlt három évben több hamis magyar útlevelet találtak vezető ukrán politikusoknál és vezetőknél. A másolatok annyira hitelesnek tűntek, hogy az ukrán hatóságokat is megtévesztették, többször utaztak velük külföldre. Magyarország bukhat a hamis papírokon.

Roman Naszirov, az ukrajnai adóhatóság vezetője már érezhette március elején, hogy forrósodik a talaj a lába alatt: minden előzmény nélkül kórházba vonult. A helyzetet gyanússá teszi, hogy az ukrán média szerint saját lábán ment be a mindenkori ukrán politikai elit kórházába, a kijevi Feofanyijába.

A korrupcióellenes iroda (NABU) nyomozóit viszont ez nem tartotta vissza, a biztonsági szolgálat hiába nem akarta őket beengedni. Néhány órányi tülekedés és vita után a hatóság képviselői az intenzívosztályon fekvő Naszirov kezébe adták a gyanúsításáról szóló iratokat, majd nem sokkal később őrizetbe vették.

A 2015 májusában, tehát az ukrajnai demokratikus átalakulás, az oroszbarát Viktor Janukovics elnök menekülése után nevezték ki. Vagyis őt már a korrupció és a nepotizmus ellen harcoló rendszer ültette az adóhatóság élére, de a vádak szerint mintegy 2 milliárd hrivnyával (21,6 milliárd forinttal) károsította meg az ukrán államot. Ironikus, hogy tavaly még ő rendelt el vizsgálatot Petro Porosenkó elnök ügyében, akit azzal gyanúsítottak, hogy offshore-cégekbe mentette ki a vagyonát.

A nyomozás szerint kenőpénzért cserébe szemet hunyt, hogy az Alekszandr Onyiscsenkóhoz köthető vállalatok több apró részletben tegyenek eleget adófizetési kötelezettségüknek. Gyanúsítják azzal is, hogy az ukrán állami gáztársaság, az Ukrgazvydobuvannia által felügyelt gázkitermelési jogok megszerzésénél is Onyicsenkót segítette.

Ukrán, brit, magyar, vagy egyik sem

Március elején a NABU és az anti-korrupciós ügyészség (SAP) több külföldi okmányt is talált Naszirov otthonában. Ezek között volt egy magyar és brit útlevél, az erről készült képeket pedig a hatóság feltöltötte az internetre is. Az adóhatóság azóta felfüggesztett vezetője élő tévéadásban nevezte hamisítványnak a képeket. Azt állítva, hogy a magyar útlevélben egy Facebook-oldaláról vett kép szerepel, azt utólag hamisították.

Az ukrán hatóságok azonban határozottan arról beszéltek, hogy a dokumentum valódi. Sőt, napokkal később az is kiderült, hogy a magyar útlevelével többször is járt külföldön, ahogy a brit okmánnyal is.

"Az útiokmány-nyilvántartás adatai alapján a kérdésében megjelölt személy részére nem került kiállításra magyar útlevél. Tájékoztatom továbbá, hogy az útiokmány-nyilvántartásban tárolt adatok szerint BD5153208 okmányazonosítójú útlevél nem került kiállításra" - ezt viszont már Pintér Sándor belügyminiszter válaszolta Vona Gábornak, a Jobbik elnökének, aki Naszirova magyar papírjai után érdeklődött. Lényegében tehát Naszirov papírja hamis.

Viszont nem az adóhatóság vezetője az egyetlen befolyásos ukrán személy, aki magyar papírokkal utazott. Tavaly júliusban az ukrán nemzetbiztonsági hivatal (SZBU) a gazdasági legfelsőbb bíróság vezetőjénél, Viktor Shvetsznél talált egy magyar útlevelet, amellyel szintén többször kiléptek az országból. Arról nem adtak tájékoztatást, hogy hamis papírról van-e szó. Oleksandr Shepelev ukrán képviselőt egy hamis magyar útlevéllel fogták el, majd ezután magyarországi menekültstátuszt kért, melyet a hazai hatóságok elutasítottak.

A magyarság kelendő

Amennyiben mindegyik dokumentumról hitelt érdemlően kiderül, hogy hamis, akkor az azt jelenti, hogy a magyar állampolgárság árusítása mellett egy újabb problémával kell szembenéznie a hatóságoknak. Az Index által megírt eljárás lényege ugyanis az, hogy magyar felmenőkkel nem rendelkező ukránok pénzért vásárolhatnak maguknak honosítási papírokat, azokra pedig állampolgárságot kérhetnek.

Viszont ha olyan minőségű hamisítványok léteznek a magyar útlevelekből, amelyekkel többször külföldre utazhatott Naszirov, Shvetsz, vagy az a Shepelev, akit egyenesen Budapesten fogtak el, akkor akár az is elképzelhető, hogy több ország szigoríthat a Magyarországgal szembeni vízumkövetelményein. Ami kisebb csapás lenne, miután a magyar útlevél az egyik legértékesebb a világon, amellyel 151 országba lehet utazni külön engedélyezési eljárás nélkül.