Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az USA lenyelheti keresztbe a briteket

Ha az Egyesült Királyság elkapkodja a szabadkereskedelmi megállapodás megkötését az USA-val a brexit után, akkor a ragadozó pénzes amerikai vállalatok felvásárolhatják a szigetország legjobb cégeit. Nagy-Britannia súlyos károkat szenvedne el azzal, amit annyira szeretne.

Ha a londoni kormány a politikai sikert hajszolva elkapkodja a szabadkereskedelmi megállapodás megkötését az Egyesült Államokkal az unós kilépés után, akkor ellenséges cégfelvásárlások indulhatnak - figyelmeztetett Adam Marshall, a Brit Kereskedelmi Kamara igazgatója. Marshall meglehetősen befolyásos a brit politikában, miután az irányítása alatt álló szervezet a szigetország 92 ezer vállalatát képviseli.

A szakember hosszas elemzésében arra a következtetésre jut, hogy egy gyorsan tető alá hozott, átfogó szabadkereskedelmi egyezmény a két ország között káros lenne. Ehelyett a brit-amerikai kereskedelem néhány praktikus kérdésének gyors megoldása lenne célravezető.

Trump megígérte

Donald Trump, az USA elnöke hatalmas, erőteljes megállapodás lehetőségéről beszélt a világ legbefolyásosabb országait tömörítő G20 július elején tartott csúcsértekezletén. Ezt megelőzően Theresa May brit miniszterelnök többször kérte, hogy álljon ki a két ország között a brexitet követően kialakuló, különleges kétoldalú kapcsolatok mellett.

Marshallt viszont nem sikerült meggyőznie. Nagyon aggaszt egy ilyen egyezmény lehetősége, és nem a saját nevemben beszélek, hanem az országban tevékenykedő számos vállalatnak nevében - fogalmazott az igazgató. Véleménye szerint egy átfogó brit-amerikai szabadkereskedelmi egyezmény hosszabb távú cél lehet.

Tény, hogy az Egyesült Államok rendelkezik a világ legképzettebb, legkeményebb kereskedelmi tárgyalóival, miközben Nagy-Britannia átadta az ezzel kapcsolatos feladatokat az EU-nak. Ezért egy gyors megállapodás nyomán az USA pénzes cégei ragadózók módjára vadászhatják le a jó brit vállalatokat.

Rossz emlékek

Emlékszünk olyan esetekre, amikor tengerentúli vásárlók rárepültek a szigetország egyes cégeire, hogy kimazsolázzák belőlük, ami értékes. Ami azt illeti ilyet brit vállalatok is csináltak Észak-Amerikában, illetve a világ más piacain.

Egy USA-brit kereskedelmi egyezmény nyomán elszaporodhatnak az ilyen nem jó fajta cégegyesülések Nagy-Britannia rovására. Marshall egyébként azt támogatná, ha a szigetország és az EU között fennmaradna a szabadkereskedelem a brexit 2019. márciusi életbe lépése után.

Durva vita

A szakmai szervezet vezetőjének cikke kontrasztos hátteret ad Liam Fox nemzetközi kereskedelmi miniszter washingtoni utazásához. A brexit elkötelezett hívének számító tárcavezető arról akar egyeztetni, hogyan kezdhetnék meg már máris egy USA-brit kereskedelmi megállapodás előkészítését.

Fox ezt megelőzően bizarr vitába bonyolódott kollégáival, miután kijelentette, hogy Nagy-Britannia az uniós kiválás után olyan termékeket is importálhat, amelyek most az EU-s tiltások miatt nem kerülhetnek be az országba. Szarkasztikus vitapartnerei a klórozott csirkét említettek példának az ilyen árucikkekre.